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老婆才獲准保護令！分居爸槍殺她跟3兒　毀滅全家後自盡

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▲▼手槍,槍擊,槍殺。（圖／取自Pixabay）

▲爸媽感情不睦，無辜的孩子被槍殺。（圖／示意圖／取自Pixabay）

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國加州聖地牙哥（San Diego）當地時間16日上午爆發一起家庭悲劇事件，一名男子在家中槍殺老婆與3名小孩，接著舉槍自盡。警官多布斯（Matt Dobbs）說明，這起案例為「謀殺式自殺」（murder-suicide）行為，與家庭暴力有關。

CNN報導，29歲的受害母親15日才獲准暫時保護令，16日就被老公槍殺，3名孩子也遭奪去生命。警方上午6時49分接到第一通電話，接線人員聽到有人在爭吵，有人被要求離開；警方趕到現場時，報警的親戚說明聽到吵架聲與釘槍的聲音。

警方來到住處時先敲門，但沒有回應，他們經由窗戶進入室內，發現有孩子滿身血躺在地上，此外也在家裡找到手槍，推測男子先與家人發生爭執，槍殺家人後接著自盡。

一名女子、31歲的男子與3歲男孩當場死亡，其中成年男女就是孩子的爸媽。另外3名分別為5、9與11歲的男孩被送往醫院，其中2名男孩治療後死亡，1人情況危及。

看見這樁家庭悲劇，且其中1名受傷嚴重男孩的爸媽與手足皆死亡，當地警察局長尼斯雷特（David Nisleit）表示，此案深深影響他的職員，「有些人把孩子送上救護車，他們自己也有小孩。」

當地媒體報導，4名男孩生前與母親住在一起，父親平時則住在其他地方，這對分居的夫妻打算離婚。兩名不願透露姓名的鄰居表示，有時會聽到大人在屋內爭吵的聲音，而被槍殺的母親好幾個月前訴苦，自覺受到虐待，卻無處可去。

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