中國總領事館施壓大馬媒體　總編輯下令要求「避免中港台並列」

▲流出的內部聲明內容。（圖／翻攝自臉書／Malaysian Lennon Wall 大馬連儂牆）

記者丁維瑀／綜合報導

近日社群媒體流傳一份馬來西亞《詩華日報》的內部聲明，在寫給全體編採人員的內容中，新聞呈現必須避免將中國、台灣、香港並列，如果上述3個「地區」名字同時出現，則要寫成中國（包含台灣及香港）。對此，我外交部發言人歐江安表示，針對中方霸道行徑，表達強烈抗議與嚴正譴責。

《中央社》報導，這份聲明來自大馬媒體《詩華日報》，要求所有編輯與記者注意，「由於香港及台灣皆屬於中國領土，中國總領事館要求，在新聞內容或標題上，應避免中港台名字並列。」內容列出兩點，包括不能將中港台同時列在一起，如果出現上述3個名字，則要寫成中國（包含台港）。

在這份聲明署名的為詩華日報總編輯謝周文。與該媒體隸屬同一集團的高層人士透露，確實是總編輯親自下令，並非假消息，但就他所知，報社出資老闆並不知情聲明內容，而是總編輯自己的行為；事件引發譁然後，報社老闆已詢問總編輯此事，同時下令撤回聲明。

該名人士還補充，事實上中國領事館與大馬中文媒體長官吃飯並不是新鮮事，特別在香港爆發示威運動後，中方人員更期盼大馬媒體的走向能接近中方希望的立場。大馬最大的中文報紙《星洲日報》總編輯郭清江並未收到類似指示。

對此消息，我外交部批評，中國以政治手段干擾他國媒體的新聞自由，在國際社會強行推銷『一個中國原則』，行徑囂張惡劣。外交部重申，「台灣從來不是中華人民共和國的一部份，台灣不受中國政府管轄，中華人民共和國未曾統治過台灣一天」，唯有民選的台灣政府才能在國際間代表台灣全體人民。

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