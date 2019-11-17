丈夫歡愛後留在裡面　人妻突「過敏性休克」差點歸西

▲人妻和老公大戰過數百回合，這次過敏卻害她差點喪命。（圖／翻攝pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一名46歲女子敏蒂（化名）和老公「辦事」完後，突然嚴重過敏性休克，出現頭暈腹瀉等情況，送醫後救回一命。但這件案子特殊到3名醫生聯名投稿醫學期刊，因為差點置她於死地的，竟然是老公的精液。

根據《每日星報》（Daily Star）報導，救護車載敏蒂抵達巴爾的摩西奈醫院（Sinai hospital，baltimore）時，正經歷頭暈、腹瀉、狂出熱汗以及手腳奇癢等多重症狀。

主治醫師一開始懷疑敏蒂患了敗血症，檢測過後發現是過敏性休克，而且經過進一步詢問和檢驗，得知害敏蒂差點歸西的東西，竟然是老公的精液。一旦知道過敏原因，主治醫師便迅速對症下藥，讓敏蒂脫離危險狀態。

▲敏蒂在巴爾的摩西奈醫院（Sinai hospital，baltimore）醫師的救治下，成功痊癒。（圖／翻攝自Google Map）

報導指出，兩人歡愛前不久，受細菌感染所苦的老公才剛吞下抗生素「納夫西林鈉」（antibiotic nafcillin），以及青黴素V（亦稱盤尼西林，variant of penicillin）。敏蒂本身對青黴素嚴重過敏，活了一輩子都知道要避開青黴素，卻沒想到它會透過老公的精子進到自己體內作亂。

這項案例被3名醫師聯名投稿到《美國醫學期刊》（American Journal of Medicine），分別為馬爾奇多（Mark C. Marchitto）、佩春（Devin Petrone）和葛瑞登（Jeremy D. Gradon）。

投稿寫道，「吾等已經回報一項納夫西林引起青黴素過敏患者過敏的案例，該患者的陰道接觸到她老公含有抗生素的精液。」

現在敏蒂已經痊癒出院回到家中，離開前還得到一支腎上腺素自動注射器，她和老公被醫師再三叮囑，在他老公吃完藥、治療完細菌感染之前，兩人都得禁慾。