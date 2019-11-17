旅英港人劍橋聚集　要求學院「下架」特首林鄭月娥榮譽院士頭銜

▲英國部分國會議員及旅英港人呼籲沃爾森學院「下架」香港特首林鄭月娥的榮譽院士頭銜。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

旅英港人於當地時間周六（16日）號召到劍橋大學，呼籲校方撤銷原先頒予香港特首林鄭月娥的榮譽院士頭銜，並要求校方劃清界線，因為「她現在雙手沾滿鮮血」。旅英港人在抗議現場高舉「光復香港」旗幟，與聞聲前來的挺中群眾所舉的「反對暴力」隔街相對。

港警於11月12日和聚集在中文大學的示威者在中大二號橋發生對峙，期間發射催淚彈破千發，更一度衝進校園與示威者爆發衝突，此舉再次引起國際爭議，曾獲頒劍橋沃爾森學院 （Wolfson College, University of Cambridge）37名榮譽院士之一的林鄭月娥（Carrie Lam），也再次被點名。

▲香港中文大學近日成為示威者與港警對峙熱區。（圖／路透社）

臉書專頁「Democracy for Hong Kong - D4HK」上，旅英港人於16日號召眾人在當天下午2點齊聚劍橋大學評議會大樓外，共同呼籲校方撤銷林鄭的榮譽院士頭銜，同時為香港及國內其他弱勢族群發聲。D4HK在文中列舉「港警衝入（stormed into）中大」、「示威者遭性侵」、「警方殘忍行徑導致嚴重死傷」等，香港極欲讓外界正視的現況。

「劍橋不是無辜的」，D4HK指出，沃爾森學院當初為了褒揚林鄭月娥「港府治理下對香港的眾多貢獻」（many achievements in the Hong Kong administration），頒予她榮譽院士，「如今她雙手沾滿鮮血」（With her hands now full of blood），校方應該立即劃清界線。

▲示威者在中文大學設置路障。（圖／路透社）

粉專接著細數林鄭與港警的種種行為，並表示沃爾森學院的職員與學生已經多次向院方表達訴求，但院方始終沒有回應，「與此同時，鄰近的安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）已經撤銷另一名香港公眾爭議人物的名譽獎學金。」這裡指的是香港建制派議員何君堯。

根據《中央社》報導，不少民眾響應D4HK的號召，當天下午身穿黑衣，頭戴面罩或口罩，聚集在劍橋大學評議會大樓外，高舉「光復香港，時代革命」旗幟，大喊「Freedom for Hong Kong」等口號。挺中民眾也迅速在對街聚集，打著五星旗和「反對暴力」的旗幟，和旅英港人叫陣，過程中並未發生嚴重口角或肢體衝突。

英國下議院香港國會小組主席貝內特（Baroness Bennett）、副主席奧爾頓（Lord Alton）等人也已在12日致函校方，敦促沃爾森學院盡快撤回林鄭榮譽院士頭銜。

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