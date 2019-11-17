海灘一轉身「2.8米鱷魚」撲咬拖下水！男子拇指插爆眼睛　牠下場超慘烈

▲鱷魚一口咬住腿拖下海，澳男勇敢反擊。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

澳洲驚傳鱷魚咬人案！54歲野生動物巡察員迪克曼（Craig Dickmann）10日前往昆士蘭，有「鱷魚之鄉」之稱的凱恩斯鎮一個偏遠海灘獨自釣魚，突遭一隻2.8米長的鱷魚襲擊，鱷魚一口咬住腿、手部，試圖拖下海，他當機立斷，伸出拇指猛戳牠眼睛「要插進牠大腦」，順利逃脫。事後昆士蘭當局表示，已將鱷魚安樂死。

迪克曼手部受包紮，躺在病床上，接受訪問時回憶起當時，描述那隻鱷魚「特別狡猾」。事發於10日，他獨自前往凱恩斯小鎮偏遠的海灘釣魚，躺在岩石上轉身準備離開時，一隻長達2.8米的鱷魚突然撲上來，咬住大腿不放，發出啪啪的恐怖聲響，試圖要把他拖下海，「從牠下顎傳出的那種聲音，我永生難忘。」

▲海灘一轉身「2.8米鱷魚」撲咬拖下水！他拇指戳爆鱷魚眼。（圖／翻攝Craig Dickmann臉書）



迪克曼心中只有一個想法，「刀槍不入的鱷魚，皮膚堅硬，全身上下最軟的地方就是『眼睛』」，他立即決定要攻擊鱷魚的唯一弱點，以大拇指插眼，且要插進大腦，只要手指戳得夠深，可能可以碰到骨頭，因此當下伸手就猛插鱷魚眼凹陷，迫使鬆口，下一秒鱷魚再度撲來，他用力闔上其下顎，推下海中，才終於逃過一劫。

鱷魚狠咬傷及雙腿、左手，迪克曼手部受到嚴重撕裂傷，順利逃脫後，隨即開車約一小時路程返家，由鄰居協助就醫，目前已經接受手術治療，情況穩定。事後，昆士蘭政府表示，依據規定，所有具有「危險行為」的鱷魚都是管制範圍，日前已經針對該鱷魚實施安樂死，環境部門更重申提醒，這裡是著名的「鱷魚之鄉」，大家永遠記得要小心鱷魚。

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