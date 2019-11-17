德國要派軍艦「航行台灣海峽」　德國國防部長：傳達明確訊息的時刻到了

▲德國考慮派軍艦通過南海及台灣海峽。（示意圖／翻攝自維基百科圖庫）

記者趙蔡州／綜合報導

為了維護南海和台灣海峽的航行自由、反駁中國的領土主張，德國目前正在計劃一個政治敏感的任務，派遣軍艦到亞洲且通過南海、台灣海峽到朝鮮半島，時間點可能是2020年年初。其實美國2019年已9度通過台海，法國及加拿大2國也曾派軍艦通過。

德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）16日報導，德國身為聯合國安理會非常任理事國、北韓制裁委員會主席國家，正在計劃派軍艦到朝鮮半島，中途則會航經南海、台灣海峽等政治上相當敏感的海域。其實法國先前派軍艦航行該區域時，就有一名德國軍官在艦上觀摩。

德國國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）日前對軍官演講時也說，澳洲、日本、南韓及印度等德國在印度洋、太平洋的夥伴，皆受到中國擴張的威脅，期待盟國用行動表示團結、貫徹國際法，保障領土完整及海上的自由航行，「現在是德國與盟邦共同出現在這個區域，傳達明確訊息的時刻了。」

▲德國海軍薩克森級巡防艦。（圖／翻攝自維基百科圖庫）

一名德國海軍高層表示，德國派遣軍艦到亞洲航行，符合其海軍長久以來期待，「不要只在波羅的海和地中海出任務」。其實美國海軍2019年已經9度通過台灣海峽，法國4月則派出軍艦葡月號（Vendémiaire）通過台海，加拿大軍艦6月、9月二度派軍艦通過台海。

報導指稱，由於派艦通過南海及台海，勢必衝擊德國與中國的關係，總理梅克爾今年9月出訪北京前，就曾經下令暫緩相關的計劃。自德國外長馬斯（Heiko Maas）9月在柏林會晤香港眾志秘書長黃之鋒後，兩國的關係明顯降溫，總理府將觀望一段時間後才會做出最後決定，時間點可能落在2020年年初。

