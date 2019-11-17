普悠瑪「消防英雄」分局倉庫上吊…10分內通報死因！　女議員怒公布對話

▲普悠瑪「消防英雄」驚傳分局倉庫中上吊身亡。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

民進黨宜蘭縣議員林麗8日質詢時消防局長徐松奕時，談及7 月間曾發生一起消防員在執勤中自殺案，消防局卻在未查證屬實之前，事發10分鐘內，就對外通報消息是疑似感情因素，怒批「一切都是騙局」，還在議會不時答詢，堅稱未發布通報，傷害消防弟兄權利。

林麗表示，7月份一名薛姓消防員不明原因，執勤中突然在分隊的4樓倉庫輕生，但他平時表現優良，還是普悠瑪翻車事件中，最早到達現場，並負責檢傷的隊員，未料突然離開，引起同僚不捨惋惜。她進一步指控，在死因仍不明的情況下，消防局在事發不到10分鐘，便向消防署回通報疑似感情因素，甚至阻斷真相調查，影響死者的撫卹與保險權利，引起內部反彈。

▲10分內通報自殺死因！女議員公布截圖怒控局長公然說謊。（圖／翻攝醫師好辣YouTube、林麗臉書）



議會8日質詢時，林麗提問，為什麼在未查證屬實之前對外發布消息？徐松奕稱，外傳的照片屬於個人手機備忘錄寫出的訊息，並非消防局所發布，有關個案，按照自殺防治法規，不能詳細評述，但若議員有需要來源調查，消防局將正式報案，請相關單位查證。

事實上，家屬親友當時就曾在臉書匿名投稿「靠北消防」抱不平，慟訴宜蘭縣痛失人才，消防局在案發20分鐘後馬上斷定薛員的死因。林麗氣得指責局長「你所說的一切都是騙局」，她在質詢前就已經向消防署調到公文，當時消防局確實未經授權就回傳消防署，局長卻公然說謊，未來將向媒體大眾公布事件流程。

林麗15日在臉書發文，公布LINE對話訊息，18:08宜蘭縣府消防局便通報「17:48薛員疑似感情因素於倉庫上吊自殺，現場無遺書，無生命跡象，送羅東博愛醫院急救。」但薛員死因仍不明，是否因救災出現情緒精神障礙，導致不幸，是全體消防弟兄關心的事，她得知後認為滋事體大，便在議會提出質詢，局長卻對議會不實答詢，堅稱未發布該通報，草率行事於先，已經傷害消防員權利，如何領導打火弟兄？更不該提供不實資訊公然說謊，不在乎的態度並不適任公僕。