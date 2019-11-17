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退休靠自己！　三大分散風險原則加上及早準備不害怕

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▲金錢，鈔票，理財，投資，存錢，投資型保單。（圖／pakutaso）

▲ 退休金準備需要早點開始。（圖／pakutaso）

記者李瑞瑾／台北報導

台灣少子與老化加速影響，國發會表示明年將是台灣人口數高峰期，後年起人口將逐年減少，台灣社會即將進入超高齡社會，退休金準備成為熱議話題。

根據保德信投信退休大調查發現，民眾退休意識雖然高漲，但面臨低利率，甚至負利率環境的新挑戰，民眾投資觀念有待更新和重建，才有機會安心享退休。

請繼續往下閱讀...

保德信投信退休理財調查發現，退休金準備完成僅有1成民眾，6成以上民眾仍在準備中，但仍有2~3成民眾還未著手準備。統計民眾對於未來退休金來源，逾7成民眾認為自己退休後生活費來源為自行理財或銀行存款，僅2成民眾認為可仰賴政府/企業退休金，顯見民眾已有「退休靠自己」明確認知

但保德信投信進一步檢視正在準備退休金中的族群，發現民眾準備退休工具過於保守，該族群以銀行存款和保險比重過高；特別是一般人認為年輕族群投資時間長，較能忍受景氣循環風險，可做積極投資，然而調查結果卻顯示年輕族群存款比重高於年長者。保德信投信認為，年輕族群害怕投資風險，且投資心態過於保守，當然難以完成退休準備。

保德信投信表示，現在低利率、負利率環境當道，民眾應主動投資對抗低利率時代，投資不是避開風險，而是管理風險，可以透過分散原則來做到風險管理，如透過股票型基金取代個股做到產業分散；或資產配置做到股債分散；也可以透過定期定額做到時間分散。當然，退休金準備也可透過即早準備來補強，讓時間發揮優勢，時間複利效果可累積足夠的退休金

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