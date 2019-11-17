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全球大吹降息風、資金潮要來了　外銀點名看好6大潛力族群

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▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲外銀看好美股後市表現，更點出6大潛力類股，包括科技、房地產、醫療保健等。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

全球央行吹起降息風，全球市場喜迎資金行情。外銀發布最新投資展望指出，美國聯準會（Fed）鷹式降息在年底前應會暫停，加上擺脫殖利率倒掛窘境，以及美國企業財報表現良好，預估仍看好美股表現，同時也點出6大潛力類股。

根據星展集團投資長觀點報告，聯準會鷹式降息，且企業財報表現良好。10月聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議後，聯準會決定降息1碼，符合市場預期；今年累積降息幅度已達75個基點，主席鮑威爾在會後記者會上暗示，本次的降息措施已經暫時結束。

請繼續往下閱讀...

在已公布財報的企業中，約79%的企業盈餘優於預期，也優於第2季的76%，其中以科技和醫療保健類股表現較佳。星展集團分析，儘管市場普遍認為優於預期的盈餘表現是受到企業買回庫藏股的推升，但數據顯示的狀況卻不然。

星展集團一如2018年初時，已看好美國股市的表現，目前仍然看好美股。至於類股部份，相對看好科技、通訊服務、醫療保健、房地產、能源和必需消費。

瑞銀投資銀行發表最新2020-2021年全球經濟與市場展望報告指出，中美第一階段貿易協定程度有限，預期現有關稅會在2020年上半年繼續影響，預估美國經濟增長的預估值，比市場低60個基點，對大陸的增長預估值，比市場低20個基點，對全球GDP增長率的預估值則低30個基點。

另觀察股票市場，瑞銀表示，無論下一屆美國總統是誰，都不大可能出現極端結果，但美股波動性卻在所難免；從全年來看，相較於歐股，更看好標普500指數，整體而言，美股將呈現「上半年疲弱，下半年好些」。

此外，瑞銀也看好日本、大陸及英國等市場，但對於澳大利亞和除大陸外新興市場則持謹慎立場，預估到2020年下半年之前，市場不大可能具備價值股全面復甦的條件。

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