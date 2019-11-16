快訊／印度米格-29K戰鬥機「遭鳥衝進引擎逆襲」　渦輪起火…成火球墜地！

▲米格-29K戰鬥機墜毀在印度馬爾加奧（Margao）。（圖／翻攝自推特／Newton Sequeira）

記者陳亭伃／綜合報導

印度海空軍一架戰鬥機16日進行訓練時，遭到鳥的撞擊之後，整架墜毀在印度馬爾加奧（Margao），兩名駕駛平安彈出後，均無大礙。

綜合外媒報導，印度軍方消息指出，一架MiG-29K（米格-29K）戰鬥機，在起飛不久後墜毀在馬爾加奧，在意外發生前兩名飛行員感受到劇烈的撞擊，接著引擎開始起火燃燒，該戰鬥機為教練機，當時正在進行日常飛行訓練。

▲軍官彈跳出後立刻被附近居民救走 。（圖／翻攝自The Times of India）

軍方發言人Vivek Madhwal表示，這架米格29-K戰鬥機起火原因，初步研判是因為遭到附近鳥類撞擊，當下兩名飛行員已馬上彈跳逃生，而機體則在安全地區墜毀，目前沒有任何人員傷亡，也將進一步調查失事原因。