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國高中生掛名作者！南韓爆多起大學教師論文造假　助子女擠進好學校

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▲▼南韓14日大專聯考，低年級學生為學長姐加油。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 南韓2020學年度大專聯考14日舉行，學弟妹為學長姐加油。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓升學壓力大，14日的大專聯考前不少學生家長四處求神問卜，無不是希望子女考上好大學。但南韓教育部最新報告揭露，越來越多學術論文的共同作者是國高中青少年，其中竟有大學教師將自己的孩子放入作者之列，使其在競爭激烈的高等教育環境中擁有比同儕更華麗的經歷，才能進到更好的學校，因而造假。

英國科學期刊《自然》12日指出，南韓教育部的報告顯示，共11名大學學者的論文作者欄中出現國高中生的名字，但他們根本沒有參與研究。其中有5人寫上親生子女的名字，1人與共同列為作者的青少年互相認識；其餘5人則與作者欄中的青少年沒有特殊關係。

分析指出，部分情況下將孩子列入作者是為提升其考上大學的機會，因為南韓大學升學競爭相當激烈。此現象在2017年首度曝光，至今受到指控的學術論文達到17篇，受影響的論文則共24篇；其中最早完成的論文可追溯至2007年。

南韓政府近來對富裕的菁英階層家庭子女進入大學的方式展開調查，而這類研究領域上的不當行為在該國可能面臨嚴厲懲罰。教育部表示，正考慮對新發現的幾起案件當事人祭出訓誡、1年內禁止參與國家研究活動或免職等處分。成均館大學至少有一名教授因此被開除，還有一名學者因相關指控受到輿論譴責。

首爾大學在2017年年底發現一起案例，政府隨後對作者為青少年的論文展開審查。教育部長俞銀惠上月17日聲明指出，與各大學確認後發現794份與青少年合著的論文，已審核其中549份，其中24份作者有不正當嫌疑。

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