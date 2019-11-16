德國擬禁止Apple Pay壟斷NFC　蘋果：開放恐違及用戶資安

▲Apple Pay。（圖／翻攝自Apple Pay）

記者姚惠茹／綜合外電報導

德國國會議員13日提出草案，擬在反洗錢法中加入修訂條例，主要針對蘋果iPhone僅Apple Pay可以使用NFC功能，涉及壟斷市場，要求蘋果對其他競爭者開放使用該功能，對此，蘋果15日表示意外，並稱此舉恐危及用戶的個人資料和銀行財務資訊。

蘋果iPhone在2014年推出Apple Pay電子錢包，透過近場通訊技術（NFC），輕觸設備讀取信用卡來付款，而NFC技術主要透過2個電子設備靠近10厘米的範圍交換資訊，因此有不少手機應用程式也有用到該技術，但是iPhone封鎖NFC功能，僅Apple Pay可以使用，遭指涉及壟斷。

請繼續往下閱讀...

由於所有需要在iPhone使用付款功能的系統，都必須使用唯一能使用NFC功能的Apple Pay，引發其他競爭者對於蘋果涉及壟斷的懷疑，而歐盟委員會也正就此事收集市場參與者的意見，但拒絕透露更多詳情。

對此，蘋果公司得知德國國會議員提出的修訂條例後，15日發出聲明表示，對這突然的決定感到「驚訝」，並指稱開放iPhone所有手機應用程式開放使用NFC功能，此舉恐損害用戶友好性，並危及個人資料和銀行財務資訊。

其他人也看了這些...

►ETtoday 8歲瘋狂購物節！全館活動38折起～