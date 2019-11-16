中美協議推拉持續　美股後市關注協商結果與經濟數據

▲ 中美貿易進展仍是影響美股表現重要因素。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

中美貿易協商進展波折，本周中美雙方持續互相放話，但大多未有實質進展，美股本周表現震盪。而針對美股後市表現，富蘭克林證券投顧表示，未來一週觀察指標包含美中協商、企業財報、經濟數據、美央行利率會議紀錄等；投資策略則建議攻守兼備、逢回分批佈局，並納入優質成長股及具景氣防禦特性的公用事業類股。

市場對美中貿易協議的樂觀情緒降溫，美股高檔震盪，聯準會主席鮑爾表示，只要後續的經濟數據與聯準會對前景的預期保持一致，當前的貨幣政策是適當的，但同時警告經濟前景仍面臨風險。

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美中持續進行貿易磋商，但談判遭遇阻礙，《華爾街日報》15日報導指出，美方希望能在協議中寫明中國大陸同意購買美國農產品的具體數字承諾、但大陸對此持謹慎態度，同時，雙方對於何時以及在多大程度上取消對華關稅措施的議題上也存在分歧，大陸重申取消既有關稅是達成協議的前提條件，從目前情勢來看，雙方欲就第一階段協議內容取得共識仍需時間。

儘管有雜音，但跡象顯示雙方均有達成短期協議的意願及動機，大陸14日解除了對美國禽肉長達四年的進口限制，白宮經濟顧問庫德洛同日表示美中雙方保持密切聯繫，第一階段談判已進入最後階段，另外，華為出口禁令的寬限期將於19日到期，留意後續消息面進展。

▲ 美股接下來仍維持多頭格局。（圖／路透社）

針對美股未來一週市場展望與觀察指標，包含美中協商、企業財報、經濟數據、美央行利率會議紀錄。接下來將公布美國經濟數據，重要指標包含美國11月PMI初值、十月營建許可、新屋開工及成屋銷售。此外，聯準會也將公布10/29~30利率會議紀錄，及多位官員將發表談話。至於美國財報部分，將有零售商Target、梅西百貨、Home Depot，醫療設備商美敦力等16家標普500指數成分股將公布財報。

對於美股中長線投資展望，富蘭克林證券投顧表示，美中貿易談判傳出遇到阻礙、市場對美中很快會達成第一階段協議的樂觀情緒降溫，所幸類股良性輪動下，美股仍維持高檔。美中貿易情勢發展仍將是影響景氣及金融市場表現的重要因素，後續聚焦美中是否順利簽署第一階段貿易協議及其內容、預訂於12月生效的關稅措施是否被暫緩實施。

富蘭克林證券投顧表示，現階段經濟指標顯示美國經濟情勢仍穩健，穩健的就業市場支持消費支出成長強勁，繼續推動美國經濟維持溫和增長，輔以全球央行貨幣政策偏向寬鬆，預估美股可望延續多頭格局，不過，考量美國國內外政治及貿易情勢等變數仍多，建議投資配置宜攻守兼備、逢回分批佈局，兼納擁有強大品牌優勢、能夠受惠於數年結構成長題材的優質成長股及具景氣防禦特性的公用事業類股。