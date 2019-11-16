馬來西亞「樂團鼓手」投奔IS！3年成領袖…全家遭俄軍空襲喪命

Akel Zainal bersama isteri dan dua anaknya berusia dua dan tiga tahun maut dalam serangan udara Rusia di Syria pada Mac lalu. #sinarharian #syriahttps://t.co/l5BhWDIdON — Sinar Harian (@SinarOnline) November 13, 2019

記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞「Ukays」樂團鼓手阿克再納（Akel Zainal）在2014年初帶著全家前往敘利亞，成為恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）成員。近日大馬反恐組織證實，阿克再納在今年3月的俄軍空襲中被炸死，連同妻子與兒女也都喪命。而馬來西亞政治學者指出，阿克再納是伊斯蘭國內，馬來西亞成員的領導人物，如今他的死可能會影響大馬的恐怖份子，但「招募」力度不一定會降低。

阿克再納在2014年1月3日，帶著全家到敘利亞加入伊斯蘭國，並成為該組織馬來西亞籍成員的領袖。大馬反恐組織指出，透過國外情報得知，阿克再納和他的妻子、年僅3歲與2歲的兒女，今年3月在敘利亞巴古斯村（Baghouz）的家中，遭遇俄羅斯空襲全數喪命。該次空襲中，還有另名馬來西亞籍與比利時籍的成員身亡。

消息指出，阿克再納是在2017年前大馬籍領袖莫哈末旺迪（Muhammad Wanndy）身亡後，成為新任領袖，不斷在大馬積極招募成員，並負責策劃數起恐怖攻擊事件。

馬來西亞國際伊斯蘭大學（International Islamic University of Malaysia）政治學教授穆罕默德（Ahmad El-Muhammady）認為在兩位領袖相繼死亡後，伊斯蘭國在大馬招募成員的情況克能會受到影響，但不會完全消失，並警告恐怖組織正在冬眠期，尤其東南亞地區的核心人物應該已經不在敘利亞境內。

穆罕默德認為，「還是有對恐怖組織有興趣的人存在，而這對時間他們會開始籌組規模較小的恐怖組織，同時低調傳遞伊斯蘭國的思想。」