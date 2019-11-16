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日本花王百年不敗神話　謝金河：好運只會眷顧勤勉工作且行為正直的人

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▲日本花王百年不敗神話　謝金河：好運只會眷顧勤勉工作且行為正直的人。（圖／謝金河授權）

▲花王百年不敗的精髓。（圖／謝金河授權）

記者姚惠茹／台北報導

財信傳媒董事長謝金河時常在臉書發文，這次是以「好運只會眷顧勤勉工作且行為正直的人！日本花王百年不敗的神話」為題，分享日前到家用產品的百年老店花王參訪的心得，強調創立花王公司的長瀨富郎就是正派經營，也是花王百年不敗的精髓。

謝金河表示，來到家用產品的百年老店花王公司參訪，被掛在牆上的一幅字畫吸引，題字的人是1887年創立花王公司的長瀨富郎，意思是「好運只會眷顧工作勤勉且行為正直的人」，這個話拿來企業經營，就是正派經營，用到個人就是為人正直、正派，而這也是花王百年不敗的精髓。

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▲日本花王百年不敗神話　謝金河：好運只會眷顧勤勉工作且行為正直的人。（圖／謝金河授權）

▲好運只會眷顧勤勉工作且行為正直的人！日本花王百年不敗的神話。（圖／謝金河授權）

長瀨富男從雜貨店起家，1890年推出香皂，然後從清潔用品到化粧品，花王手上有三種全球銷售達1000億日圓的產品，像大家都知道的一匙靈，妙而舒等，而在競爭激烈的市場，花王每年都投入重金在基礎研發上，去年研究發展支出達577億日圓，占營收3.8%，遠遠超過資生堂與寶鹼。

更值得一提的是，花王公司在日本已創下連續29年股息配發年年增加的紀錄，1989年在日經指數漲到38957那年，花王配息7.1日圓，2000年配20日圓、2008年是54日圓，這三年是110，120及130日圓，這符合之前常說的配息只能前進，不能後退的企業，花王已持續29年，這樣的企業在台灣還找不到。

謝金河表示，競爭激烈的家用清潔用品及化妝品市場，花王百年屢創佳績，如今股價8524日圓，市值4.11兆日圓，比鴻海還大一些，殖利率維持在1.5%以上，這樣的百年企業令人尊敬，而花王牆上的字畫可能是推動花王向上提升的動力！

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