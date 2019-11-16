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香港暴力衝突蔓延校園　英國、大馬留學生被通知「立刻」回國

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▲▼香港三罷行動,15日,中文大學,中大,中大二號橋,吐露港公路。（圖／記者游宗樺攝）

▲香港激烈的行動蔓延進校園，圖為中大二號橋入口因汽油彈陷入火海。（圖／記者游宗樺攝）

實習記者崔子柔／綜合報導

香港反送中抗爭愈演愈烈，在港台生共有1,021人，13日起已開始協助284位學生返台，馬來西亞領事館也協助就讀香港中文大學的馬國學生回國，另外，英國多所大學開始緊急敦促在香港的交換生返回。

根據香港《明報》報導，一名中大的馬國女學生說，因學期提早結束，原本預計16日回去，但收到領事館通知與其他馬國學生盡快返國，「沒有對中大局勢感到特別害怕，離開是因為學期結束，下學期還是會回香港繼續完成學業。14日下午，她搭乘領事館安排的專車離開中大，和7、8名同學在領事館住一晚，提前一天回國。

▲▼香港三罷行動,15日,中文大學,中大,中大二號橋,吐露港公路。（圖／記者游宗樺攝）

▲消防隊趕到現場將火勢撲滅。（圖／記者游宗樺攝）

因暴力蔓延進校園，香港多所學校宣布停課，截至當地時間14日，英國至少有華威大學、諾丁漢大學、亞伯丁大學、南安普頓大學、謝菲爾德大學和愛丁堡大學等，已經協助在香港的本校學生盡速撤離，更有部分學校承諾會支付交通費用。

謝菲爾德大學表示，已告知15名交換生盡快離開香港（leave Hong Kong as soon as possible)。愛丁堡大學14日發送一則電子郵件提到，目前已通知在香港交換的21名學生立刻（immediately）返回英國。

南安普頓大學14日在官網公告，將協助所有在香港的學生回國，「我們致力於確保學生的安全，並將承擔他們返回英國的費用。」

除了中文大學宣布本學期提前結束，香港教育大學、嶺南大學、公開大學、樹仁大學等多所大學15日也表示，本學期剩餘的課程全部改為線上授課。

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