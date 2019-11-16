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蓬佩奧讚香港追求自由　籲大陸信守承諾：川普不排除任何應對可能性

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實習記者曾筠淇／綜合報導

香港示威活動持續進行，針對大陸對抗議者是否採取軍事行動一事，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在週五（15日）演講時提到，「鼓勵北京也鼓勵示威者以非暴力的方式參與政治對話」，希望能和平解決此次衝突，同時，美國總統川普也不排除任何適當應對的可能性。

綜合外媒報導，蓬佩奧在上週參加了紀念柏林圍牆倒塌30週年的活動，並於週五（15日）時，前往德州休士頓市的萊斯大學（Rice University）進行演講，他在過程中直接感謝貝克（Backer），因為對方是柏林圍牆倒塌時的國務卿，「任何人都不應該低估貝克部長對拆除那堵牆的個人貢獻」，而那些尋求自由的人都值得感到自豪。

而後，蓬佩奧也提到關於香港示威活動的看法，他認為大陸現在的行動與當初的承諾不一致，且不只這次，先前就早已屢屢未遵守諾言。香港現在的抗議活動是源於當地擔心大陸法律會威脅到自由、自治，而且在過去半年所提出的要求，也都沒有獲得滿足，所以才會使得示威行動繼續延燒。

▲▼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

蓬佩奧還表示，「我們不僅鼓勵北京，而且還鼓勵示威者以一種非暴力的方式參與政治對話，以尋求香港人民想要的東西，並且用和平的方式解決。」美方希望能在受傷少、暴力少的情況下達成共識，且還希望大陸能夠信守「一國兩制」的承諾。

蓬佩奧認為，美國是「強大的力量」，因此有責任要幫助全球正尋求自由的人們，他還特別指名伊朗、委內瑞拉及香港的公民，並讚揚這些人都是為了自由而戰。他補充道，「雖然不知道自由將在哪天出現，但我們會努力工作，建立一套方法來支持那些追求自由的人」，絕對不能貶低所有人對自由的深切渴望，這是最崇高的目標。

事實上，從3月31日香港抗議活動開始以來，蓬佩奧與美國副總統彭斯（Michael Richard Pence）等官員就曾公開譴責過警方的暴力行為，並表態支持民主運動，然而，這些卻都不代表總統川普的立場。蓬佩奧在15日的演講中則提到，總統川普現在則不排除任何適當應對的可能性。

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