捲入富商性醜聞　安德魯王子坦言「讓王室失望了」：每天都在自責

▲安德魯王子。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

英國安德魯王子(Prince Andrew)捲入美國富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的性醜聞中,外界耳語始終不斷。他日前接受BBC採訪,首次談及此事;他坦言,與被判定為性犯罪者的艾普斯坦有所牽連,他讓王室感到失望。

59歲的約克公爵(Duke of York)安德魯王子受訪時表示,他曾與艾普斯坦相處,為此每天都在自責,「因為這不是王室成員該做的事,我們努力保持最高標準與慣例,我讓大家失望了,就是這麼簡單。」完整訪問內容預計16日於BBC Two播出。

66歲的艾普斯坦8月在獄中等待審判時輕生,他被指控性侵與性販運未成年少女,但他並未認罪。2015年,控訴艾普斯坦的女子朱弗里(Virginia Roberts Giuffre)在法院表示,她在成年以前被迫與安德魯王子發生關係,另外,富商還逼她與許多知名男子進行性行為;不過,所有涉及的人都否認指控。

BBC主持人告訴安德魯王子,「朱弗里對你提出指控,她說在2001年遇見你,與你共進晚餐,在倫敦的Tramp俱樂部跟你跳舞,後來她在貝爾格萊維亞(Belgravia)一棟屬於麥斯威爾(Ghislaine Maxwell,英國名媛)的房子與你發生關係。你的回應是?」

Prince Andrew says he has 'no recollection' of ever meeting one of the women accusing him of sexual impropriety.



The duke made the claims in a BBC interview about his friendship with convicted paedophile Jeffrey Epstein.



Read more: https://t.co/38aG3fUaRG pic.twitter.com/3oucZr0YkI