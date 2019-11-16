捲入富商性醜聞　安德魯王子坦言「讓王室失望了」：每天都在自責

▲安德魯王子。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

英國安德魯王子（Prince Andrew）捲入美國富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞中，外界耳語始終不斷。他日前接受BBC採訪，首次談及此事；他坦言，與被判定為性犯罪者的艾普斯坦有所牽連，他讓王室感到失望。

59歲的約克公爵（Duke of York）安德魯王子受訪時表示，他曾與艾普斯坦相處，為此每天都在自責，「因為這不是王室成員該做的事，我們努力保持最高標準與慣例，我讓大家失望了，就是這麼簡單。」完整訪問內容預計16日於BBC Two播出。

66歲的艾普斯坦8月在獄中等待審判時輕生，他被指控性侵與性販運未成年少女，但他並未認罪。2015年，控訴艾普斯坦的女子朱弗里（Virginia Roberts Giuffre）在法院表示，她在成年以前被迫與安德魯王子發生關係，另外，富商還逼她與許多知名男子進行性行為；不過，所有涉及的人都否認指控。

BBC主持人告訴安德魯王子，「朱弗里對你提出指控，她說在2001年遇見你，與你共進晚餐，在倫敦的Tramp俱樂部跟你跳舞，後來她在貝爾格萊維亞（Belgravia）一棟屬於麥斯威爾（Ghislaine Maxwell，英國名媛）的房子與你發生關係。你的回應是？」

Prince Andrew says he has 'no recollection' of ever meeting one of the women accusing him of sexual impropriety.



The duke made the claims in a BBC interview about his friendship with convicted paedophile Jeffrey Epstein.



Read more: https://t.co/38aG3fUaRG pic.twitter.com/3oucZr0YkI — ITV News (@itvnews) November 15, 2019

安德魯王子則回答，他並不認識朱弗里，完全不記得見過對方。白金漢宮（Buckingham Palace）曾向CNN說明，任何關於與未成年發生不正當關係的說法都不正確，安德魯王子跟這名女子沒有任何接觸。

▲朱弗里聲稱遭到安德魯王子侵犯。（圖／達志影像／美聯社）

艾普斯坦2008年承認勸誘未成年少女賣淫，最後只服刑13個月。安德魯王子則在8月24日的一份聲明指出，在這名富商首次坦承性犯罪後，與他見面是個錯誤。

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