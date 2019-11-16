夫妻僅餵「生菜+水果」…1歲半小兒子餓死前僅3公斤　另2兒嚴重營養不良

▲夫妻僅餵孩子吃蔬果導致營養不良，甚至餓死。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛羅里州一對夫妻因涉嫌「餓死」年僅18個月大的兒子遭到逮捕。根據警方說法指出，這對夫妻育有4名孩子，但只給他們生菜和水果吃，最小的兒子送醫時，明明已經18個月大，但體重竟只有7磅（約3公斤），醫師診斷也指孩子死於營養不良。目前這對夫妻被以過失殺人、兒童疏忽等罪名起訴，但其律師仍辯稱，孩子只是天生個子小，並非營養不良。

佛州李縣（Lee County）珊瑚角警局（Cape Coral Police Department）警察局表示，奧萊利夫妻（O’Leary）育有4名子女，分別為11歲、3歲、5歲與18個月大。今年9月最小的兒子在家中停止呼吸，緊急送醫後發現，這名孩子雖然已經18個月大，但體重只有7磅，約是7個月嬰兒的體重，且驗屍後發現，他出現脫水、肝臟衰竭和手腳腫脹等症狀，都是典型營養不良的病徵。

循線調查後發現，另外兩個3歲與5歲的孩子，身材也很瘦小、臉色蒼白且皮膚發黃，牙齒還幾乎蛀光。原來除了11歲的女兒是奧萊利太太與前夫所生，會定期在親生父親家長住之外，其他孩子在家只能用水果和生菜果腹。

奧萊利夫妻也坦承，不幸被餓死的小兒子，是自行在家中生產，從未看過醫生，甚至在死前一周甚至只有喝牛奶而已。

奧萊利夫妻目前被警方依照過失殺人罪、造成重大身體傷害的兒童疏忽罪，以及沒有造成重大身體傷害的兒童疏忽罪起訴，並關押在李縣監獄，以25萬美元的保釋金交保候傳。不過該對夫妻的辯護律師在法庭上表示，死亡的孩子在去世前就已經生病，且其他孩子也沒有營養不良，只是「天生個子小」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

