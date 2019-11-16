他到空地偷剪電纜　整臉遭高壓電「炸翻五官見骨」地主巡視…嚇到眼神呆

▲男子疑似因為剪電纜導致高壓電擊慘死。（圖／示意圖／Pakutsao）

記者陳亭伃／綜合報導

馬來西亞關丹14日發生起恐怖的偷竊意外。一名28歲來自登州的男子，疑似因為偷竊空地的電纜，遭到高壓電死，附近也因為沒有住戶，所以多日來都沒有人發現，直到地主前往巡視時才發現一具發黑的焦屍，立刻通報警方。

綜合外媒報導，該片空地的曾姓地主久久才到附近巡視，14日前往時發現空地不遠處有一個黑黑的東西，原本以為是牛屍體，但靠近看才驚覺是一具已經電到發黑的焦屍。經警方調查，死者是28歲的男子，現場除了一堆被剪斷的電纜之外，還有一輛銀色轎車，推測應該是死者所駕駛。

警方表示，該地3年前停止使用後，地主也鮮少會去，沒想到一來就看到駭人景象，推判男子已經死亡至少4天，但沒有屍臭，遺體整個頭顱、臉部都見骨、沒有皮膚，左掌、右手臂也都消失，雙腳發黑腫脹。

地主友人表示，自己每天都會到空地附近，但因為沒有臭味，所以也不會特別接近，雖有看到外來車停在那，但以為是別的地主的車，因此也沒多想。

此外，檢警也推測，雖現場留有大批剪斷的電纜，但因為死者頭顱有一道明顯的裂痕，所以除了高壓電擊死之外，也將朝他殺部分調查，且若現場的電纜沒有電供，那他殺機率相對更高。

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