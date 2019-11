平均每天死3個！南非「女性謀殺率」超高…姦殺判無期　示威者：死刑才有用

▲抗議人士拿著烏依內娜的照片上街。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

南非開普敦(Cape Town)郵局的42歲員工博塔(Luyanda Botha),在今年8月姦殺19歲女大生烏依內娜(Uyinene Mrwetyana),並將遺體鎖進保險櫃中,法院則依謀殺和性侵罪,判處博塔終身監禁。此判決引發當地女性強烈不滿,因為在南非「女性遭謀殺」的機率居高不下,幾乎每天都有3名女性死在男性手中,批評人士認為「若非死刑,則永遠無法遏止這類案件繼續發生」。

▲抗議人士高舉「停止性侵,終結有罪不罰」的標語。(圖/達志影像/美聯社)



檢察官發言人艾瑞克(Eric Ntabazalila)表示,博塔當時趁著烏依內娜到郵局領包裹時,將她拖進辦公室性侵,並在反抗的過程中,直接用重物敲擊烏依內娜的頭部致死,之後再將遺體鎖進保險櫃裡面。

開普敦高等法院15日依謀殺和強姦罪,判處博塔終身監禁。這項判決讓許多南非女性相當憤怒,因為這種程度的罰則,不足以遏止性暴力犯罪者,對她們來說死刑才能發揮作用。

許多南非女性在推特上發文痛批,「只要不是死刑就永遠不夠」、「沒有人有權力奪人性命,但博塔不應該再繼續活下去」、「請恢復死刑,聽聽我們的哭泣,一命抵一命!」近幾個月來,要求將性侵殺人的罪犯判處死刑的請願書,已經累積60多萬個簽名,其中一名簽署者恩德拉(Mbaliyezwe Ndlela)表示,「博塔不應該活著,不應該在監獄裡奢侈地過活。」

Nobody has a right to take a life but Botha doesn't deserve to live after he robbed Uyinene of hers. The death sentence should be brought back. Hear our cries! A life for a life!

Rest in Peace. #UyineneMrwetyana pic.twitter.com/8JnMqgFUyh