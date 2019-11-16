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平均每天死3個！南非「女性謀殺率」超高…姦殺判無期　示威者：死刑才有用

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▲▼南非性別暴力示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲抗議人士拿著烏依內娜的照片上街。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

南非開普敦（Cape Town）郵局的42歲員工博塔（Luyanda Botha），在今年8月姦殺19歲女大生烏依內娜（Uyinene Mrwetyana），並將遺體鎖進保險櫃中，法院則依謀殺和性侵罪，判處博塔終身監禁。此判決引發當地女性強烈不滿，因為在南非「女性遭謀殺」的機率居高不下，幾乎每天都有3名女性死在男性手中，批評人士認為「若非死刑，則永遠無法遏止這類案件繼續發生」。

▲▼南非性別暴力示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲抗議人士高舉「停止性侵，終結有罪不罰」的標語。（圖／達志影像／美聯社）

檢察官發言人艾瑞克（Eric Ntabazalila）表示，博塔當時趁著烏依內娜到郵局領包裹時，將她拖進辦公室性侵，並在反抗的過程中，直接用重物敲擊烏依內娜的頭部致死，之後再將遺體鎖進保險櫃裡面。

開普敦高等法院15日依謀殺和強姦罪，判處博塔終身監禁。這項判決讓許多南非女性相當憤怒，因為這種程度的罰則，不足以遏止性暴力犯罪者，對她們來說死刑才能發揮作用。

許多南非女性在推特上發文痛批，「只要不是死刑就永遠不夠」、「沒有人有權力奪人性命，但博塔不應該再繼續活下去」、「請恢復死刑，聽聽我們的哭泣，一命抵一命！」近幾個月來，要求將性侵殺人的罪犯判處死刑的請願書，已經累積60多萬個簽名，其中一名簽署者恩德拉（Mbaliyezwe Ndlela）表示，「博塔不應該活著，不應該在監獄裡奢侈地過活。」

南非醫學研究委員會（MRC）性別與健康研究員朱克斯（Rachel Jewkes）指出，「在南非，平均每天會有3名女性被丈夫、男友或是男性友人殺害。」據世界衛生組織（WHO）的數據指出，南非是全球183個國家中，女性暴力死亡率最高的國家之一，僅次於宏都拉斯、牙買加與賴索托。

依照南非警方的數據，2018年南非共有2700多名婦女、1000多名兒童遭殺害，性侵案也高達3萬626件。

烏依內娜的案子在南非引發大規模抗議，甚至連英國哈利王子（Prince Henry）與梅根王妃（Meghan Markle）在今年9月造訪南非時，也抽空私下到案發現場表達關心。梅根也在Instagram發文指出，她會密切關注此案，並在訪問期間大力呼籲，必須改變南非婦女的權利地位，因為針對婦女的暴力已經到達非常危險的水平。

▲▼南非性別暴力示威。（圖／達志影像／美聯社）

▲拉瑪佛沙向抗議群眾承諾解決問題。（圖／達志影像／美聯社）

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）9月拜訪了烏依內娜的家人，並在議會針對性別暴力召開緊急會議。拉瑪佛沙承諾，會重新審查關於性犯罪的法律規範，並公布全國性犯罪名單，未來6個月內會針對基於性別的暴力行為，進行大規模的公共教育，「南非是全世界對女性來說，最不安全的地方之一，暴力程度堪比戰爭國家。」

南非的女性謀殺案層出不窮，南非拳擊手潔格斯（Leighandre "Baby Lee" Jegels）在10月遭男友開槍打死；30歲的馬術運動員克里默（Meghan Cremer）被發現死在一處沙坑內，雙手遭反綁，脖子上還套著繩子，有3名嫌犯遭逮；甚至在烏依內娜遭殺的同一星期，19歲的女學生赫斯（Jess Hess）在自家遭殺害，目前已逮捕一名嫌疑犯。

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