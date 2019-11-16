女子當街遭扯髮擄走…沿路尖叫狂喊救命　全被對門「智慧門鈴」錄下

▲智慧門鈴路攝影機錄到女子尖叫聲。（圖／翻攝自YouTube／Terrence Daniels）



記者張方瑀／綜合報導

近年智慧裝置風行，許多人都會在家中內外裝設各種智慧裝置，可以隨時監控當下環境狀況，洛杉磯一戶人家卻意外地用家門口的「智慧門鈴攝影機」（Video doorbell）錄下了對街的「綁架案」。不僅錄下了嫌犯的樣子和駕駛的車輛，連受害者的尖叫聲都錄得一清二楚。

洛杉磯警方12日晚間接獲報案，報案者指出在傑佛遜公園（Jefferson Park）附近，聽到一名女子不斷尖叫大喊救命。不過當警方抵達現場後，並未看到任何可疑的人物，直到附近住戶賓漢（Denise Bingham）將家門口「智慧門鈴攝影機」錄下的影片交給警方，這才發現有可能是一起綁架或是傷害案件。

從公布的影片可以看到，賓漢聽到尖叫聲後走出家門，接著就傳來女子尖叫喊著「救命！誰快來救我！救命！」其中還有另一個男子的聲音大聲說著「對不起！對不起！」大概持續6秒後，就看到一輛白色汽車疾駛而過，但車內仍不斷傳來女子的求救聲。

另外一位目擊者則說，他看到有名黑人男子不斷拉扯一名女子的頭髮。警方已經鎖定嫌犯為一名黑人男子，但仍無法判定是否為綁架案，也還不清楚被害女子的身分。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

