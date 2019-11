前美駐烏大使出席國會聽證會！川普推特發文狂轟　她現場反駁打臉

▲ 尤凡諾維契15日於國會作證。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國總統川普(Donald Trump)彈劾調查進入關鍵的公開聽證階段,前美國駐烏克蘭大使尤凡諾維契(Marie Yovanovitch)15日於國會作證,未料過程中得知川普在推特上發文攻擊,讓她感覺自己受到威脅。

川普此前被爆透過電話向烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)施壓,要求調查政敵拜登(Joe Biden),因此面臨彈劾調查。就在川普與澤倫斯基關鍵通話的2個月前,尤凡諾維契5月被免除駐基輔大使的職務。

尤凡諾維契此前在閉門聽證會中表示,川普私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)在說服烏克蘭調查拜登的過程中曾試圖抹黑她。她15日則在國會公開指責,國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)領導的國務院未能抵抗來自外國及腐敗帶來的利益,而這些利益綁架了美國對烏克蘭政策。

Everywhere Marie Yovanovitch went turned bad. She started off in Somalia, how did that go? Then fast forward to Ukraine, where the new Ukrainian President spoke unfavorably about her in my second phone call with him. It is a U.S. President’s absolute right to appoint ambassadors.