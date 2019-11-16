12月中就要再加關稅！白宮：不排除由部長級「直接簽署部分協議」

▲眼看下月15日美對中將再度加徵關稅，第一階段貿易協定仍未有譜。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

中美貿易戰仍以緩慢的狀態進行協議，川普原先提出12月15日加徵關稅，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）15日表示，美國將持續以電話方式談判，且兩國在協議上已經有進展，目前正企圖敲定第一階段貿易協定，「甚至部長級簽署」就可以完成。

綜合外媒報導，羅斯在接受《福斯財經網》時表示，中國接受第一階段協議的可能性很高，只是隨著智利亞太經濟合作會議（APEC）高峰會取消、美國下個月將增加關稅，在時間與機會上還不確定何時可以定案，「原本在智利的會議是很好的機會，取消後確實拖延到進度」。

此外，白宮經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）也表示，美國與中國確實可能在部長級就簽署部分的貿易協定，「我們對於第一階段的協議都採樂觀態度，即便智利的會議取消了，兩國領導人同樣可以辦一場簽約典禮，但川、習二人都曾提過部長就可以簽署」。

羅斯則提到，川普對於12月加徵關稅沒有任何心意轉變，倘若第一階段貿易協定還是讓我們失望，那川普也樂意看到加徵關稅的情況，「畢竟現在到12月15日還有一段時間」很多事都會有機會改變。