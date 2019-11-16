證人爆料「烏克蘭總統愛慘川普」：願意替他做任何事！

▲霍姆斯聽到川普與另一名大使的通話內容。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

隨著民主黨人展開彈劾調查的公開聽證會，美國總統川普也越來越難從「烏克蘭門」醜聞中脫身。一名美國駐基輔官員15日作證時還表示，他聽到一名大使告訴川普，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）愛慘了他，願意替他調查政敵。

CNN報導，美國駐烏克蘭大使館的政治顧問霍姆斯（David Holmes）15日現身閉門會議，他向議員透露，美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）告訴川普，烏克蘭總統願意做任何川普所要求的事，桑德蘭還證實烏克蘭準備「進行調查」；這通電話前一天，川普被傳出才要求澤倫斯基去調查他的政敵拜登（Joe Biden）。

桑德蘭預計下周公開作證。霍姆斯的證詞使得川普陷入越來越不利的局勢，「桑德蘭告訴川普，『澤倫斯基愛慘你（loves your ass）』」、「我聽到川普詢問『所以他要展開調查？』，桑德蘭回應『他會做』，還補充澤倫斯基願意做任何川普要求的。」

霍姆斯說明，當時桑德蘭打電話川普，由於聲音很大，他可以聽見總統的話語，「總統的聲音非常響，容易辨認，桑德蘭大使有段時間還把手機拿離開他的耳朵，可能是音量太大。」

白宮15日公布川普4月與澤倫斯基的通話紀錄，當時川普只是祝賀對方當選，「當你準備好，我想邀請你來白宮。我們有很多事要談，我們一直支持你們。」不過CNN指出，這份通話紀錄只是粗略的版本，可能遺漏許多細節。

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