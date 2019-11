雷射光打下無人機！智利「地鐵票漲」抗爭28天　國會同意修憲

▲智利軍警流血鎮壓示威民眾。(圖/達志影像/美聯社)

記者張靖榕/綜合外電報導

智利因地鐵票價調漲爆發數週的街頭抗爭,至今已至少20名示威者死亡,約200人被鎮暴警察開槍擊中眼睛,上千人受傷;智利政府還出動無人機進行空中監控,結果其中一架被抗爭民眾以數十道雷射槍光照射,最後失控墜毀,引起許多人叫好。參議院主席昆塔納(Jaime Quintana)15日宣布,新憲法制定將從國內危機中尋求一條和平民主的出路。

智利人,反抗!

從聖地牙哥燃起的抗爭之火,從10月18日開始延燒;在此之前,地鐵票價尖峰時段一般票調漲近4%,以及能源類價格調漲的政策,成為了壓垮駱駝的最後一根稻草,部分民眾已在街頭示威數天,但過程尚算平和。由於首都聖地牙哥平日示威活動不少,政府剛開始沒有多加理會,直到鎮暴警察和示威群眾爆發衝突、暴力抗爭如在地鐵縱火等行為開始的時候,總統皮涅拉人還在聖地牙哥參加孫子的慶生會。

政府很快將示威行動定調為「暴動」,一律將示威民眾貶為「暴徒」,許多城市接連宣布進入緊急狀態,官方隨即調動至少8000名荷槍實彈的部隊進入首都,擠滿人的地鐵車廂及車站多處都發生流血鎮壓事件,並實施自獨裁者皮諾切特(Augusto Pinochet)以來,32年未曾發布的「宵禁令」。

智利人民走上街頭第五天,已至少15人死亡,超過1500人被捕,為智利民主化以來最嚴重的一次危機。

▲▼智利民眾以雷射筆強光對抗軍警盤旋在上空的無人機。(圖/達志影像/美聯社)

抗爭自10月底進入到11月,此時「宵禁令」已經撤回,總統皮涅拉也在全國轉播中表示,取消地鐵票價及能源價格的調漲,後者影響了全國至少700萬人民的生活壓力。然而,警方仍用各種手段試圖控管示威群眾,在城市上空部署多架無人機。根據新聞網站「Bright.nl」引述「有趣的工程」(Interesting Engineering)報導,無人機規模大約40架至50架;11月13日,示威者發現一架無人機盤旋在頭頂上,紛紛拿起雷射筆朝無人機照射強光,並在短時間內將無人機「擊落」。

目前尚不清楚無人機墜落的真正原因,知名論壇「Reddit」上出現各種理論,部分人認為雷射筆功率足以讓某些粗製濫造的塑膠無人機因過熱失效,或是無人機的攝影鏡頭被強光遮蔽,導致導航系統出錯因此墜毀等。一名網友表示,或許真正讓無人機墜毀的根本不是強光,而是趁亂丟出的石頭。

報導指出,智利示威者的雷射強光配備應該是受到香港示威者啟發。香港示威者已經多次在抗爭活動中,使用雷射強光和警察的強光手電筒對峙。

This is the most cyberpunk thing I've seen for a while: Chilean protesters using lasers to take down a drone. pic.twitter.com/tLSgj7YSB6 — NetSec Focus (@netsecfocus) November 13, 2019

槍口瞄準雙眼

截至當地時間週五(15日),醫療機構透露自示威開始後,已接收過超過200名傷者,受傷部位全在眼睛,造成視力受損,其中至少50人因眼球爆裂必須從此戴上義眼,他們的平均年齡30歲。

醫療人員指出,從傷者情況判定,警方的槍口是有意識地瞄準示威者臉部,甚至直指眼睛;智利醫學院副主席梅薩(Patricio Meza)告訴記者,警方在衝突時常水平瞄準人群開槍,而不是對空或對腳鳴槍,顯然是瞄準頭部,「病人不僅喪失視力,連眼球都沒了!」

▲一群示威者12日在首都聖地牙哥舉起一面畫著一隻眼睛的橫幅,抗議連日來超過200人遭警方開槍射中眼睛。(圖/達志影像/美聯社)

「人權觀察組織」(HRW)執行長羅斯(Kenneth Roth)也在推特發文,「因為警方不當發射橡膠子彈和催淚彈,智利示威者的眼睛正在失去視力。」

BBC報導,智利的國家人權組織已經針對179項警方違法行為提起訴訟,包括謀殺、性侵及暴力虐待示威者。警方則回應,往後會透過頭盔內建攝影機監督個別員警的執法過程,同時限制員警必須在面臨迫切危險時才能開槍。

Chilean protesters are losing their eyesight because of police misuse of rubber projectiles and gas cannisters. https://t.co/CAYpARdE1f pic.twitter.com/grbctS3Tux — Kenneth Roth (@KenRoth) October 31, 2019

沸騰民怨下的新憲法

軍事強人皮諾切特自1973年政變奪權後,集陸、海、空、憲軍事大權為一身,修改憲法鞏固政權之際,對左翼支持者展開血腥鎮壓。同時,皮諾切特擁抱海歸的「芝加哥男孩」(Chicago boys,芝加哥經濟學派學者)提出的自由經濟政策,廢除最低工資、國有工業及銀行私有化,創造出「智利奇蹟」經濟狂飆的同時,幾乎讓所有重要經營權都落入國際財團把握。

舊憲法甚至並未明定國家職責必須包含人民的教育權及醫療權。

▲智利示威,遍地開花。(圖/路透)

綜合BBC、CNN報導,智利示威者的其中一項訴求,就是要求政府修訂憲法和社會改革,在一片抗議聲中,國會日前也同意草擬憲法修正內容。國會在14日午夜正是簽訂《和平與新憲法協議》(Agreement for Peace and a New Constitution),並且同意2020年4月舉辦公投,讓人民決定是否想要修改憲法。

修憲公投將會提供三個新憲機制,分別為修憲代表為全民直選、修憲代表為政黨指派,以及修憲代表的產出由兩者各半,供人民選擇。

參議院主席昆塔納(Jaime Quintana)15日在首都一場記者會中宣布,新憲法的目標意在為國家危機尋求一條和平民主的出路。昆塔納表示,新憲法相較1980年來皮諾切特制定的舊憲法,將「建構起實質的社會契約」,而且是「百分百民主」,「這要感謝許多動員示威的民眾,讓新憲法的修訂變成可能。」