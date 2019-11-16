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哈佛生+時代雜誌封面人物？韓裔女歌手靠造假任美高官

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▲張明娜。（圖／翻攝自網路）

女版《神鬼交鋒》的主角：張明娜。（圖／美國務院檔案照)

國際中心／綜合報導

就在美國總川普被「通烏門」案件弄得焦頭爛額之際，他的政府內最近又爆出一樁大醜聞。

35歲、歌手出身的韓裔女子張明娜(譯音，Ｍina Chang)透過謊報學歷、甚至P圖讓自己登上《時代雜誌》封面，成功攀上政要、出任川普政府高官。

她不但在國務卿蓬佩奧執掌的國務院裡擔任要職，甚至還差點當上「美國國際開發署」(USAID)的高級職位，掌管高達10億美元的預算。

美國「國家廣播公司新聞網」(NBC News)周二(12日)調查後，率先踢爆張明娜的假學歷和一連串造假事件。接著各家媒體跟進，把她的底「起」得一清二楚。 不過直至目前，美國國務院的官網上仍然可以查到張明娜的職位和「經歷」，而她的「顯赫」經歷，更讓這一切看起來頗為諷刺。

NBC調查後發現，現任國務院「衝突與穩定行動局」(Bureau of Conflict and Stabilization Operations)的副助理國務卿張明娜使用「誤導性文字」美化了自己的簡歷。她謊稱自己是哈佛大學畢業、上過《時代雜誌》封面、還擔任過跨國慈善組織的首席執行長。

當美國媒體對她早年的 經歷卯起來查找後，證實張明娜今年35歲，出生於亞特蘭大的一個韓裔家庭。她的父母都是基督教慈善組織「救世軍」(The Salvation Army)的成員。

2009年時 ，張明娜還僅僅是一名唱著韓語流行歌曲的美籍韓裔女歌手，在韓國和英國兩地發行唱片。時至今日，亞馬遜網站上仍然可以至搜尋到她的作品。

然而，根據她2014年接受採訪時的描述，2010年海地遭遇大地震時「改變了她的人生」，讓她走上「慈善的道路」。 她加入了一個名為「連接世界」(Linking the World)的非政府慈善組織，並且很快搖身一變成為該組織的首席執行長，開始在全球「援助」那些需要幫助的人，「提供」他們 各種援助，例如興建學校等。

該組織的官網上還PO出一張張明娜「登上」《時代雜誌》封面的照片，證明她的確享有高知度和影響力。然而，NBC調查後發現，事實並非如此。這一切「攏是假」，原來， 張明娜演講時屢屢提及在世界各地「興建學校」、「援助成千上萬人」、在世界各地都有「分部」的非政府組織，每年的運營預算小於30萬美元，也沒有任何稅務方面的資料可以證明該組織有著海外運營計畫。

還不只這樣，張明娜在2017年的一次訪談中向主持人大談述自己的慈善事業，訪談中還出現了那張她「登上」《時代雜誌》封面的照片。當然，這麼明顯的謊言，最終還是被人戳破了。《時代雜誌》發言人馬岑回應說 ，張明娜的封面「不是真的」。在NBC把她起底後，「連接世界」的官網已悄悄撤下了這支含有《時代雜誌》封面的訪談影片。

張明娜甚至將自己在美國哈佛大學商學院參加過的7周短期訓練，硬說成自己是「哈佛大學畢業」，還將自己在美國「陸軍戰爭學院」(Army War College)參加的一個僅僅4天的國家安全培訓，也說成是自己畢業於該學院。

那她真正的學歷是啥？NBC的調查顯示，她可能只是畢業於一個學歷並沒有被承認的基督教學院，名為University of Nations。

另外，她還宣稱自己曾在聯合國一個使用無人機提供人道救援的小組裡擔任過顧問，但同樣沒有記錄可以證明她這個說法。

▲張明娜。（圖／翻攝自網路）

時至今日，亞馬遜網站上仍然可以找到張明娜出版的唱片。（圖／翻攝自亞馬遜網站）

這樣一個學歷、經歷都造假的女子，是怎麼當上國務院高官的呢？NBC調查後發現，這是因為她跟國務院高官：負責領導管理事務的副國務卿布拉塔奧「建立了關鍵性的關係」。

布拉塔奧同時也是國務卿蓬佩奧的好友。 根據「連接世界」一名前員工爆料，布拉塔奧是張明娜舉辦的非營利慈善晚會的「常客」，他還曾在會上透過拍賣捐贈了5500美元。另一方面，張明娜還跟美國軍方建立了關係。

2016年，一家名為「巴頓同盟安全服務」(AlliedBarton）的軍方合約承包商，資助了她在達拉斯舉辦的一次慈善晚宴。而在該晚宴上，西點軍校教授梅爾肯發表了演說。 這些都只是張明娜龐大人際關係網的其中一環。根據該名員工爆料，她的慈善晚宴通常會邀請400至500人參加。

同時，她也是一名擅長經善社群網站的好手。在她個人社群帳號上，不乏跟前總統柯林頓、前國防部長蓋茲與前美國中央司令部司令雷烏斯等政界名人合影的照片。

這些「人脈」的積累，讓張明娜官運亨通。她先是在2018年底被川普政府提名出任「美國國際開發署」(USAID)的一個高級職位，掌管10億美元的預算。

但由於這個職位的任命需要得到美國國會批准，川普政府最後悄悄撤回了提名。 但她還是在國務卿蓬佩奧執掌的國務院裡獲得了要職。

今年4月，她成為國務院在2011年成立的「衝突與穩定行動局」的高級領導：副助理國務卿。 今年7月，一度還有消息指出，張明娜有可能成為下一任美國駐菲律賓大使。不過國務院隨後緊急闢謠，指她並非下一任駐菲大使人選。

經過美國媒體連續打假後，國務院官網上仍然PO出張明娜的簡歷，但白宮、國務院和張明娜本人也迄今尚未作出任何回應。NBC指出，自從川普上台後，在任命高級別官員上，白宮就再也無法進行「徹底的審查」。

▲張明娜。（圖／翻攝自網路）

張明娜用Ｐ圖讓自己登上《時代雜誌》封面。（圖／翻攝自網路)

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