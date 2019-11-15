看好先進雷射晶片動能　兆勁：2020年營運進入高成長期

▲兆勁董事長紀政孝。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

兆勁（2444）今（15）日召開法說會，董事長紀政孝表示，經營團隊在2017年全面改組後，公司經營方針就是以5G為主的架構，再以「網通傳輸」、「儲存裝置」的兩大經營方向下，並在2018年就進行內部組織調整與公司營運體質重整，導致去年出現虧損9910萬元的狀況。

紀政孝表示，兆勁今年除了在原有的網通製造事業持續研發生產製程與效率提升外，更在5G行動世代及資料中心數據傳輸的產業中，已經成功導入研發生產高速先進雷射晶片（VCSEL Chip），並輔以物聯網應用事業（IoT Application）相關產品運用。

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紀政孝指出，公司也積極在半導體相關產業中，陸續引進先進晶圓材料Advancesd Wafer）、記憶體事業（Memory Testing & Production），而且由於在5G新產品高速先進雷射晶片與半導體相關產業中，兆勁在今年將公司營運獲利都陸續全部投入新產品的研發生產資本支出。

兆勁自今年7月以來，已經有3個月創單月營收歷史新高，也在新業務部門的新產品陸續生產順利出貨下，第3季營收達4.52億元，季增大幅成長101.83%，創歷史新高，單季營運正式轉虧為盈，稅後盈餘1596萬元，擺脫近2年來營運虧損狀況。

隨著第4季電子網通產業旺季效應帶動，並配合公司5大事業部門新業務業績接單挹助下，單月營收可望持續再創新高，以期第4季營收可望再有雙位數成長，續創單季歷史新高，並推動兆勁未來營運續創高峰，有機會今年全年營收較去年全年營收12.08億元保持雙位數成長動能。

展望明年營運，紀政孝指出，兆勁2020年業績營收在新產品先進雷射晶片(VCSEL Chip）、先進晶圓材料、記憶體事業部門業績接單暢旺挹助下，有望將可再維持高雙位數成長表現，對兆勁而言，公司營運業績已經正式進入高成長期階段。