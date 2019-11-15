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暴雪侵襲法國東南部！「1人死亡＋30萬戶停電」...鐵、公路癱瘓

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▲▼ 中國駐伊朗大使館公使銜徐煒參讚表示，20年沒見過這種大雪，「無論是人還是東西，根本過不去。」（圖／取自PIXABAY/示意圖）

▲暴雪橫掃法國東南部，1人死亡、30萬戶停電。示意圖，與本文無關。（圖／取自PIXABAY/示意圖）

記者邱茀濱／綜合報導

法國東南部大片土地上遭遇暴雪侵襲，造成至少30萬戶的家庭停電，1人死亡，並且還影響鐵路及公路系統15日陷入癱瘓。

綜合外媒報導，當地官員透露，伊澤爾省（Isere）一名63歲男子14日晚上試圖移開一棵倒下的大樹時，這時另一棵因積雪過多而倒下的樹木，瞬間砸在他的身上，當場死亡。

法國電力公司Enedis發言人羅賓·德沃蓋拉里（Robin Devogelaere）向BFM電視台透露，15日約有30萬戶家庭因此停電，主要分布在德龍（Drome）、阿爾代什（Ardeche）、伊澤爾（Isere）、隆河（Rhone）等省，其中還包括里昂（Lyon）與格勒諾勃（Grenoble）等城市。

他又說，「這是一個特殊情況，因為降雪大量集中在單一區域，這也就是電線嚴重受損的原因，且雪掛在電線和樹枝上，造成短路。」他還補充，加上險惡的道路，使搶修團隊難以到達現場修復。

此外，在不到24小時內，阿爾卑斯山區（Alps）附近海拔較高的地方就累積了30公分的雪，且里昂機場的降雪量也達到15公分。法國氣象局（Meteo-France）15日上午也解除了6個省份的雪情橙色預警，但索恩-羅亞爾省（Saône-et-Loire）仍維持降雪與黑冰（指路面上有一層薄的冰殼，加上視覺上透明，往往可以透過它看到下面黑色的路面）警報。

法國國家鐵路公司（SNCF）也指出，由於軌道上有樹木和樹枝，迫使里昂到格勒諾布爾的3條鐵路線暫停服務至當地時間15日下午；里昂地區周圍其他線路也受到嚴重電力干擾，部分乘客不得不半路下車，被轉移到賓館安置。

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