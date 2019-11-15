境外資金專法動起來！今年台商依專法匯回 估計上看400億

▲台商依循資金匯回專法匯回台灣愈發明顯。（圖／pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

立法院財政委員會下周一（18日）將邀請金管會、財政部針對「海外資金回台現況及後續 管理、投資標的與因應策略」進行專案報告。財政部長蘇建榮日前也表示，依資金匯回專法、今年底之前申請匯回資金大約300億元至400億元，應該沒有問題。

因應中美貿易戰、全球反避稅趨勢，政府推動《境外資金匯回管理運用及課稅條例》（境外資金會回專法）並自8月15日上路，實施期間為兩年，台商可以將存放於國外的資金透過專法匯回，就可以適用首年8%、第2年10%稅率；若有實質投資，就可以減半為4%與5%。

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根據財政部的報告顯示，至今年11月15日止，各地國稅局提供的「稅務專屬服務」諮詢法律法律規定有922件；涉及個案事實認定的特定交易或個案專案諮詢則有29件。

報告顯示，至於專法的部分，自8月15日上路，至今（15）日，各地區國稅局已受理56件申請適用，合計申請匯回資金約235億元，顯見推動台商回台投資成果已逐漸顯現。

而蘇建榮日前參加台北大學經濟論壇演講時表示，財政部最低估計，第一年匯回金額大約1300億元，由於現在只上路約三個月，許多台商還在觀望，但是估計今年有300~400億元，應該沒有問題。