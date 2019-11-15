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轉型仍遇亂流　台企銀明年擬公開募集現增

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▲▼台企銀總部。（圖／記者吳靜君攝）

▲台企銀總部。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台企銀今（15）日舉行第3季法說會，代理總經理張志堅表示，雖然目前資本適足率足夠，但是為了強化股本以及財務強度，明（109）年度不排除公開募集方式增資。

台企銀今年前3季稅後純益為新台幣54.1億元，每股稅後純益（EPS）為0.8元，因為今年遇到潤寅、華映兩大案，所以較去年同期衰退約9.27%，但是張志堅表示，今年還是繳出亮麗的成績單。台企銀董事長黃博怡也表示，台企銀正在往好的方向發展，雖然偶爾會遇到亂流，使今年遇到潤寅案和前總經理施建安因個人因素請辭，但是台企銀仍會堅持過去以來的方向繼續努力。

請繼續往下閱讀...

而根據台企銀的資料顯示，台企銀到今年第3季底，普通股權益比率為8.41%、第一類資本為9.65%與資本適足率12.94%，雖然符合法定水準，但相較同業仍然偏低。張志堅表示，今年已經辦理的現金增資50億元，由國發基金全額認購，但是到明年股東會止還有5.8億股的私募額度，除了盈餘轉增資的方式維持資本之外，也考慮增資的方式以符合申請海外設置據點，必須現有風險資本規範加計2個百分點。

而台企銀現在的股價維持在10元以上，也愈發接近每股淨值，台企銀不排除明年以公開募集方式啟動現金增資，但是募集的資金和方式，將會視未來的情況再作定奪。

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