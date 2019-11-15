統一董座羅智先談明年景氣：「看不懂！」　美麗事業持續追求成長

▲統一企業日前宣佈首設「共同總經理制」，董事長羅智先（圖左）表示，希望藉此培養更多經營人才，為建立亞洲大平台提前佈局。（圖／統一提供）

記者林淑慧／台北報導

中美貿易戰持續延燒，統一企業董事長羅智先今（15）日表示，亞洲區域經濟變化大，全世界大環境「太不平靜」，對於明年景氣坦言「看不懂」，統一未來仍將在亞洲串聯生產供應鏈，在食品、流通、美妝等面向打造亞洲大平台。

統一集團今（15）晚舉行聖誕點燈活動，2019「愛‧Sharing」以美國Las Vegas為主題城市，統一企業董事長羅智先與美麗事業董事長高秀玲聯袂出席，攜手人氣歌手安心亞與畢書盡共同點燈，用歌曲傳遞愛與分享。

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外界好奇統一超商是否將與外送平台合作，羅智先表示，外送平台牽涉到人力配置，而人力資源在今日社會愈顯珍貴，超商零售事業的經營重點不在於外送，而在於「送什麼東西」；換句話說，產品力仍是零售競爭的關鍵。

統一美麗事業今年傳出捷報，深受來台觀光客喜愛的「我的美麗日記」面膜，今年參與有「法國美妝奧斯卡」之稱的維多莉亞美妝大賞，在全球上千件參賽的美妝產品中勇奪最高評價，也是台灣面膜中唯一獲獎的品牌。

美麗經濟持續發威，也為統一集團帶來全新風貌。統一美麗事業董事長高秀玲對於團隊努力表示肯定，旗下康是美、統一夢時代百貨等事業體明年將持續追求業績成長。

羅智先指出，未來集團發展定位將不侷限在食品本業，而是生活產業，在經濟下行的階段，統一將著力於海外業務的拓展，從韓國、日本到東南亞的菲律賓與印尼市場，串聯並強化統一在亞洲市場的廊帶佈局，以追求營運成長及獲利動能。

依據財報，受惠於本業透過價值營銷挹注毛利額及獲利，統一企業今年前三季營收達3433.54億元、稅後純益為161.93億元，雙創歷史同期新高，推升每股稅後純益（EPS）為2.85元，表現亮眼。

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