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德國新法「裙底法案」　偷拍裙底或將觸犯刑事罪

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男教官：妳裙底藏菸吧？　「當眾伸手滑進去摸」…他拿椅子就砸下去！（圖／達志影像／視覺中國CFP）

根據德國現行法規，偷拍狼只有在偷拍過程中跟與受害者發生身體接觸、或對受害者進行言語羞辱時，才算觸犯刑法。（示意圖／達志影像／視覺中國CFP）

國際中心／綜合報導

外媒報導，德國政府最近通過一項新法案，未來「偷拍裙底」行為可能構成犯刑事犯罪。

報導指出，德國司法部長蕭布雷希特(Christine Lambrecht)在發表的聲明中說：「偷拍女性裙底或胸口，將構成對女性私人空間的侵犯，是侮辱人格的行為。而這些照片往往更在私人聊天群組中被共享、甚至被拿來作商業用途。」

新法案規定：拍攝及和散布「生殖器、臀部、胸部」的照片，將構成刑事犯罪。不過該法案最後仍需議會通過才會成為正式法律。

根據德國現行法規，在絕大多數情況下，偷拍女性裙底風光屬違反《秩序法》行為，僅罰款了事。偷拍狼只有在偷拍過程中跟與受害者發生身體接觸、或對受害者進行言語羞辱時，才算觸犯刑法。

據報導，是電影系學生塞德(Hanna Seide)在德國率先請願，要求禁止「偷拍裙底」的行為。之後，她獲得逾10萬個簽名支持，並推動了修法。塞德告訴媒體說，英國女子瑪汀(Gina Martin)的經歷啟發了她。

2017年的一個音樂節上，瑪汀遭到兩名男子偷拍。然而她報警後，員警卻表示沒有相關法律能制裁這兩名偷揩狼，只能對他們作出口頭警告。於是瑪汀聯合律師一起進行了8個月的準備後，開始推動「裙底法案」。終於，英國議會在今年1月通過了這項新法。

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