服務再升級！　勞保老年生育給付投保單位可線上代辦

▲勞保老年生育給付投保單位可線上代辦。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

目前勞工雖可線上申請勞保老年給付（退休金）及生育給付，但國人申請自然人憑證比率偏低，七成勞工仍透過事業單位申請勞保老年給付，勞保局今（15）日表示，自下周一（18日）起，開放事業單位線上為勞工申請勞保老年給付及生育給付，除可省去郵寄及親送不便，也可提早三到五天入帳。

勞保局普通事故給付組長黃錦儀表示，勞保老年給付及生育給付分別從民國100年3月及104年1月起開放被保險人可透過勞保局網站「個人網路申報及查詢作業」系統線上申辦，但由於持有自然人憑證率低，因此申辦率都沒有顯著提升，其中老年給付不到2%，生育給付不到1成。

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黃錦儀指出，根據統計資料，由於107年勞保老年給付申請案件透過投保單位申請比率約有7成，因此為了提升便民服務效能，勞保局將新增開放投保單位為所屬被保險人透過網路申辦老年及生育給付，讓沒有持自然人憑證或不方便自行申請的被保險人，也可選擇出具同意書委託投保單位代為線上申辦。

勞保局也特別提醒，各項申請管道只要選擇一項辦理即可，如重複送件反而會因併案審查，而增加核付作業時間，已經完成網路申辦的勞工，不用再另寄送申請書件到勞保局。

此外，網路申辦生育給付前，請先完成新生兒出生登記，即可免再寄送出生證明書；申請老年給付需由投保單位辦理離職（退休）退保手續後，再上網申請，以免不符請領資格。