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韓國瑜稱向台肥借錢因打房　但房價其實未達央行限制標準

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▲▼韓國瑜出席主視覺公布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 國民黨總統參選人韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李瑞瑾／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前表示，購入南港7,200萬元豪宅時因央行打房政策影響貸款成數，因此向台肥借款兩成。但據央行之「高價住宅貸款」規定，該房價並未達到當時的門檻規範，因此不會受到貸款成數限制。

韓國瑜日前遭爆2011年買台北市南港7,200萬元豪宅，受中行打房政策影響借款成數，向台肥公司借款2成房價。台肥也表示，2012年因法令更改，原能貸款7成的豪宅隨後降為5成，導致部分買家無法負擔，因此要求台肥借款。

請繼續往下閱讀...

針對台肥提及的「打房政策」，央行官員表示，為控制金融機構貸款的風險控管，自2012年6月開始實施「高價住宅貸款」規範，規定雙北價值超過8000萬、其他地區超過5000萬的房屋，貸款成數不得超過6成。2014年6月時更將標準提高，規定台北價值超過7000萬、新北價值超過6000萬、其他地區超過4000萬的房屋，貸款成數不得超過5成。

官員表示，央行認定皆以銀行端作為規範，以房屋鑑價、賣價兩者取其低作「高價住宅」認定，並非針對單一個案，且不到金額就不會受到貸款成數限制。

以當時標準為8000萬元來看，價格7,200萬元的住宅並非在央行「高價住宅貸款」規範之內，因此其所謂「央行打房政策」其實並未影響貸款。

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