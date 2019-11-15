統一攜手畢書盡、安心亞「愛‧Sharing」 董座：打造食品、流通、美妝亞洲大平台

▲邁入第五年的統一集團「愛．Sharing」今(15)日晚間登場，由董事長羅智先及美麗事業董事長高秀玲啟動點燈儀式。（圖／統一提供）

記者林淑慧／台北報導

統一集團今（15）晚舉行聖誕點燈活動，董事長羅智先表示，亞洲區域經濟變化大，集團併購韓國熊津食品後發揮效益，今年前三季營運穩定，未來會多花時間在亞洲串聯生產供應鏈，在食品、流通、美妝等面向打造亞洲大平台。

2019「愛‧Sharing」以美國Las Vegas為主題城市，統一企業董事長羅智先與美麗事業董事長高秀玲聯袂出席，攜手人氣歌手安心亞與畢書盡共同點燈，用歌曲傳遞愛與分享。

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邁入第五年、為期41天的「愛‧Sharing」今晚正式展開，每個街角的7-ELEVEN，都看得到以Las Vegas聖誕主題為概念的設計與情境。從高雄夢時代到統一時代百貨台北店周邊的主題裝置，也將呈現只有Las Vegas才能體驗的五光十色，相當吸睛。

針對中美貿易戰的影響，羅智先坦言，這對產業在亞洲的營運佈局來說挑戰很大，現在大家都處於前所未有的動盪中，「每天都有驚喜和意外」，統一定位是以品牌管理為核心，著眼於貼近消費者需求的生活產品，相對來說能發揮的空間也很大。

羅智先指出，未來集團發展定位將不侷限在食品本業，而是生活產業，在經濟下行的階段，統一將著力於海外業務的拓展，從韓國、日本到東南亞的菲律賓與印尼市場，串聯並強化統一在亞洲市場的廊帶佈局，以追求營運成長及獲利動能。

依據財報，受惠於本業透過價值營銷挹注毛利額及獲利，統一企業今年前三季營收達3433.54億元、稅後純益為161.93億元，雙創歷史同期新高，推升每股稅後純益（EPS）為2.85元，表現亮眼。

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