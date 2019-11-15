東元推全國第一台「智能餐盤回收機器人」　國道休息站、桃園機場看得到

▲東元推出全台第一款「智能餐盤回收機器人」，東元電機林勝泉協理（後排右一）、桃園國際機場公司王明德（前排右二）、新東陽總經理麥升陽（前排右三）。（圖／東元提供）

記者姚惠茹／台北報導

東元（1504）繼送餐服務機器人、導覽服務機器人之後，今（15）日宣布攜手新東陽推出客製化「智能餐盤回收機器人」，即將在新東陽經營的國道高速公路服務區內美食街，以及桃園國際機場第一航廈B1美食街的設定區域內，提供自動巡迴收取餐盤的服務。

東元表示，「智能餐盤回收機器人」採用東元DC伺服驅動器與馬達，打造底部的「智慧移動平台」，造型的設計由東元電機和新東陽雙方充分討論，依照業主的需求量身打造。

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▲東元推出全台第一款「智能餐盤回收機器人」。（圖／東元提供）

東元指出，這台回收餐盤專用機器人的特色，在於機身是五層回收餐盤層架，可以滿足客戶一次收取餐盤數量最大化，機器人並不是以人形來設計，而是強化功能性，設計成有如置物的層架，再利用LED打造白V領，將「台灣黑熊」的意象融合在外觀上。

東元進一步指出，東元的服務型機器人內建光學雷達掃瞄和6顆超音波感測器，可以快速建立行走地圖，同時擁有智慧避障，避免與顧客碰撞，而機器人臉部的可愛表情結合語音，也可以提醒路線前方的客人，機器人正在執勤中。

▲東元服務型機器人。（圖／東元提供）

東元強調，東元服務型機器人採用AI自主導航，最高速度可達1.1m/s，載重40kg，每次充滿電可以連續工作8小時以上，機器人的電池採用可抽換式鋰電池，更方便現場的運用及調度，而且操作方式相當友善，只要使用平板電腦單鍵操作，就可以即時監控機器人工作情況，或是派遣新的任務。

東元表示，經過今年以來送餐機器人的實際場域使用，已累積許多寶貴的使用者經驗，將會繼續研發、優化服務型機器人的功能與AI應用，像是語音操控、AI智能多車管理，為餐飲業者打造送餐、餐盤回收、帶位、點餐，公共空間導覽等客製化功能。