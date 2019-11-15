　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

被包養！21歲女大生「擁2乾爹」...直言：性愛有什麼不對？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

贊助人又稱金主或乾爹，透過性服務換取金錢。（圖／翻攝BBC News 中文 Youtube）

▲贊助人又稱金主或乾爹，透過性服務換取金錢。（圖／翻攝BBC News 中文 Youtube）

圖文／周刊王

在東非的肯亞，「包養」是非常盛行的事，21歲的大學生簡（Jane）表示，首都內羅畢（Nairobi）是造英雄、造星的地方，許多明星都有自己的品牌，華麗富有的生活讓女孩們欣羨不已，所以許多人會透過有錢男人包養來改善生活條件。

簡（Jane）不避諱地說，自己同時被2名有錢男人包養，直言：「性愛到底有什麼不好？」根據《BBC》報導，簡（Jane）表示校園裡至少有60%的學生有「贊助人」，意指「富有的年長男性，豪爽地餽贈禮物給年輕女性，以換取性好處，亦稱金主或是乾爹。」她更說，現在的女大生寧願跟老男人在一起，也不願跟學校裡的男孩子約會。

簡直言，「性愛到底有什麼不好？」。（圖／翻攝BBC News 中文 Youtube）

▲簡（Jane）直言，「性愛到底有什麼不好？」（圖／翻攝BBC News 中文 Youtube）

簡坦言自己有2個乾爹。（圖／翻攝BBC News 中文 Youtube）

▲簡（Jane）坦言自己有2個乾爹。（圖／翻攝BBC News 中文 Youtube）

簡（Jane）直言，她其實有2個贊助人，都會給她錢，他們會跟簡（Jane）聊校園生活，他們也只是寂寞的人，會常跟她抱怨妻子、跟她訴苦，因為聊得來，並非只有金錢交易，彼此的關係才會持續到現在。簡（Jane）經由介紹在一家按摩店工作，生意好的話一天約可進帳99美元（約新台幣3023元），對當地而言算是優渥的收入，而有錢的客人會願意付錢買性服務，全憑妳自己的意願，她也是因此而認識「乾爹們」。

受教育對簡（Jane）而言相當重要，她希望能改變她出生的地方。簡（Jane）說她和母親的關係比較好，她覺得母親就像天使，她是一位社工，會跟孩子談HIV病毒、性問題，但跟父親關係就沒那麼要好，但父親總能確保學費之類的費用都能繳齊。簡（Jane）唯一的夢想就是讓雙親快樂，例如給母親建個房子之類的。

簡希望自己能讓父母親快樂，生活無憂。（圖／翻攝BBC News 中文 Youtube）

▲簡（Jane）希望自己能讓父母親快樂，生活無憂。（圖／翻攝BBC News 中文 Youtube）

簡表示，肯亞的社交名媛給她很大的鼓勵。（圖／翻攝BBC News 中文 Youtube）

▲簡（Jane）表示，肯亞的社交名媛給她很大的鼓勵。（圖／翻攝BBC News 中文 Youtube）

雖然家中信教且相當虔誠，在傳統價值觀下長大，但簡（Jane）仍選擇不同的路，她表示自己做被包養的事，是想確保父母不會挨餓，也不希望妹妹們要走她走過的路，為了錢依附男人，她也被肯亞的社交名媛們深深鼓舞著，期望自己可以跟他們一樣過上好生活，希望能做到有朝一日讓小孩子們翹首仰望地說：「我要變成像她一樣。」

延伸閱讀

林志玲台南大婚沒揪　「時尚圈大咖」氣到不去婚禮了

國中妹一人逛合作社！男員工問：可以嗎　下秒「掀衣狂吸」4次

6小時內性侵前女友又撿屍夜店女　變態軍人下場出爐

ET快訊
抗初老神器！資生堂「日本國民乳霜」周末超殺特價
林志玲被爆婚禮「沒邀恩師洪偉明」　親上火線回應了！
12強／捕手退場投手挨轟　張進德傷勢曝光：真的沒辦法再蹲
獨／臨時中常會3分鐘音檔流出！郝龍斌要吳敦義「退出不分區」
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

酒店啪啪女看到警察嚇到漏尿了　檳城「日落洞」掃黃抓10人

被警方開槍射爆眼球　智利至少50名示威者需要裝義眼

「狗衰老計劃」徵1萬隻狗減緩衰老　從實驗狗找人類增壽方法

31歲男狂傳訊息騷擾14歲少女　勾勾纏還傳下體照

被包養！21歲女大生「擁2乾爹」...直言：性愛有什麼不對？

鄭若驊訪英遇示威者攻擊　中駐英大使譴責：黑手已伸出境外

網購「皺臉皮卡丘」...她開箱一看笑翻　網友讚：實在太傳神了

別畫鼻影！日男神手化妝「蓄鬍大叔→蘿莉少女」　網炸：真的心動

19小時倫敦到雪梨「連看2次日出」　波音787-9飛1.8萬公里創紀錄

數十億藥物排水裡再循環吃下肚　2050年抗藥性死亡達千萬人

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

老媽趕上班...二哈咬走襪子躲床底　大眼緊盯+超靈活走位：這是我的！

與群鯊共舞！入海尋世界最巨鯊魚 意外撞見「同類相殘」超罕見畫面

嘉義爸月賺2萬...攜兒女同擠髒床　小兄妹：想快點賺錢，有個房間！

威尼斯53年最大洪災淹1.87公尺　聖馬可廣場直接變「巨大湖泊」

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

酒店啪啪女看到警察嚇到漏尿了　檳城「日落洞」掃黃抓10人

被警方開槍射爆眼球　智利至少50名示威者需要裝義眼

「狗衰老計劃」徵1萬隻狗減緩衰老　從實驗狗找人類增壽方法

31歲男狂傳訊息騷擾14歲少女　勾勾纏還傳下體照

被包養！21歲女大生「擁2乾爹」...直言：性愛有什麼不對？

鄭若驊訪英遇示威者攻擊　中駐英大使譴責：黑手已伸出境外

網購「皺臉皮卡丘」...她開箱一看笑翻　網友讚：實在太傳神了

別畫鼻影！日男神手化妝「蓄鬍大叔→蘿莉少女」　網炸：真的心動

19小時倫敦到雪梨「連看2次日出」　波音787-9飛1.8萬公里創紀錄

數十億藥物排水裡再循環吃下肚　2050年抗藥性死亡達千萬人

煲湯一哥「金小萬」把老母雞變嫩了！蔡阿嘎大推：湯濃、肉質晶瑩剔透

台灣金融業在香港曝險金額又上升了！　重返兆元大關之上

出軌妻子親妹！50歲男「偷生一兒」被抓包...離婚10年後悔：大兒子被砍了

3款賣場必買紅酒！網友激推「囤貨一年」搭配海鮮罐頭超銷魂

影／主砲筒香嘉智申請入札挑戰大聯盟　橫濱製作影片祝福

「超跑條款」明年元旦上路　2千萬↑跑車拖救費最高一次2萬

眼鏡蛇路邊遭輾斃！大伯撿回家分屍煮菜…下秒蛇頭睜眼「毒液射他臉」

酒店啪啪女看到警察嚇到漏尿了　檳城「日落洞」掃黃抓10人

現代「新PHEV概念休旅」預示未來　主動式格柵、數位後視鏡上身

台北101出現倫敦樂園！　「耶誕禮物夢工廠」萌翻，路人直說：要融化了

16歲男高中生同時讓4妹懷孕！網友嚇傻：真有前途

國際熱門新聞

她回家驚見「母親氣絕疊外公屍塊上」1月後兇手死在衣櫥

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

前女偶像直播露點！爽賺1.3億被逮

少女夜店舞池超嗨　下秒躺地分娩

即／印尼7.4淺層強震　海嘯警報

除了自己貼文　IG「再也看不到多少人按讚」

9歲神童大學畢業！1年讀完電子工程學

16天性侵11人！惡狼蹂躪姐弟逼互看

她在朋友家前乾等　衝廁所驚見「穿洞肥皂」笑了

廚師「戴耳機聽音樂」邊接充電器　睡到電死

39凍屍案扯「福建最大人蛇集團」　人蛇之母35年運20萬非法移民

他接繼女下課「開車進停車場」變情侶車震…母陷超綠結局

正妹獻初夜被甩　渣男：胸小要先講

更多熱門

相關新聞

高雄女嬰遭虐顱內出血　姑姑氣哭

高雄女嬰遭虐顱內出血　姑姑氣哭

高雄1歲女嬰顱內重創昏迷，涉嫌虐童的張姓同居人已被羈押禁見，而周姓母親則被列為證人訊後請回。對此女童的姑姑出面爆料，張男曾拿刀抵住小孩的脖子，要割下去，這些周女早就知情，怎麼還會把小孩交給他照顧，莫非周女也參與其中？實在很可疑。

住1晚37元！全日本最便宜飯店

住1晚37元！全日本最便宜飯店

16天性侵11人！惡狼蹂躪姐弟逼互看

16天性侵11人！惡狼蹂躪姐弟逼互看

新婚夫妻普吉島蜜月　吸電子煙遭驅逐出境

新婚夫妻普吉島蜜月　吸電子煙遭驅逐出境

史上最強越獄犯！靠味噌湯腐蝕手銬

史上最強越獄犯！靠味噌湯腐蝕手銬

關鍵字：

周刊王Jane肯亞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

母湯爆紅　光頭哥哥驚傳13日過世

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

中華2比3遭美國逆轉惜敗　晉級四強機會驟降

光頭哥哥病逝！4天前「最後身影」曝　粉絲淚崩

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

林志玲婚禮爆漏揪…「演藝圈大咖」不爽

挑戰好市多最雷神品！他崩潰：被吉也要說

Tony獨帶Lucy飛美　婆婆看不下去

默默後援光頭哥哥！　張家兄弟「低調做善事」暖炸

她回家驚見「母親氣絕疊外公屍塊上」1月後兇手死在衣櫥

中壢11歲弟擺攤1hr完售！他看全程：懂事到讓人心酸

蘋果即將發表最便宜新iPhone！　具3D感測功能的iPad Pro也傳推出

國民黨不分區立委　夢幻隊名單曝

Uniqlo「童貞殺」！正妹實穿掀裙：會常穿♥

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

更多

最夯影音

更多
竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小
港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面