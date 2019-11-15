台指期開高走開　分析師：下周要以月線為支撐觀察點

▲台指期15日開高走高。（圖／擷取自期交所官網）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（15）日開盤上漲29點，來到11,485點，接著一路攻上11,563點，雖然最終以11,532點作收，上漲76點，與現貨相較，正價差6.4點。展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭分析，下周的盤勢主要還是看11日的高點跟低點是否有被突破，並提醒投資人下檔的支撐要以月線為觀察點。

王榮旭表示，期貨除了看籌碼，也要用技術來看，這周的指數都落在11日的黑K棒裡面，因此本周行情傾向於整理，如果下周想要往上或往下的話，就要跌破11日的高低點，主因是11日這個高低點帶量，有14萬4千口的量。

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王榮旭提到，接著就要觀察外資的操作，今天外資多單減少2千多口，量是近期以來較多，但外資現貨卻是買超，如果以過去經驗來看，外資期貨、現貨不同調的話，行情會趨向整理盤，這也意味外資對於目前局勢不是有把握。現在，外資買了現貨，卻做了期貨避險，由此可見，外資操作會較趨於中性，也會呈現區間震盪盤勢，如果外資有把握的話，就會同時在現貨期貨做多。

最後，王榮旭提醒，若是下禮拜，外資開始出現單日同步賣超期現貨，有可能出現往下回測月線的位置，約在11432點，因這次現貨、期貨都有守住月線，因此提醒投資人下檔支撐要以月線為觀察點。

