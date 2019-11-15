吉里巴斯與台斷交　在野黨要求召開特別會議罷免總統

▲吉里巴斯與台灣斷交。圖右5為該國國旗。（圖／記者李毓康攝）

實習記者曾筠淇／綜合報導

位在南太平洋的島國吉里巴斯（Kiribas）在9月20日與台灣斷交後，該國總統馬茂（Taneti Mamau）就被在野黨提出不信任案以表示不滿，國會議長萬伊（Tebuai Uaai）在10月否決此項動議。在野黨在本（11）月15日要求召開特別會議，醞釀罷免總統。

據紐西蘭國家廣播電台（RNZ）報導，吉里巴斯共和國總統馬茂在與台灣斷交沒多久後，於10月被在野黨提出不信任案，卻被國會議長萬伊給否決。對此，在野陣營的優先黨（Kiribati Moa）發言人裴班努（Banuera Berina）直呼，萬伊強制休會的行為，根本是在迴避對於總統的不信任案。

▲吉里巴斯總統馬茂。（圖／達志影像／美聯社）

萬伊在10月拒絕動議的行為不但被認為是避免談論不信任案一事，同時也已被高等法院裁定實屬違法，他應該要讓會議正常進行。然而，萬伊仍在本月14日表示，有鑑於今年會期已經結束，所以不會再召開任何動議。

對此，裴班努表示，雖然他們已在今（15）日要求召開特別會議，但很可能又會遭到萬伊的否決，屆時恐怕也只能再次請求法院裁決。

此外，吉里巴斯在與台灣斷交後，因為執政政府飽受國會批判，司法部長特維（Natan Teewe）在6日決定請辭，隨後該國政府先前所提出的2020年財政預算案，在13日也被國會給否決。

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