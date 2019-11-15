網購「皺臉皮卡丘」...她開箱一看笑翻　網友讚：實在太傳神了

▲ 電影「名偵探皮卡丘」中皮卡丘悲傷的一幕爆紅。 （圖／翻攝自翻攝自koji_koji0904推特、pokemon.co.jp官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

真人動畫電影「名偵探皮卡丘」前陣子在全球引發熱潮，而電影其中一幕，皮卡丘閉上雙眼、嘴巴微開、臉皺成一團的「憂傷表情」也因為太過生動，深受眾人喜愛，衍伸出一系列周邊商品。最近有名日本網友網購了一隻「皺臉皮卡丘」娃娃，沒想到送來之後，發現包住娃娃的塑膠封膜，和皮卡丘的表情實在「太過和諧」，讓她忍不住笑出來。

據NetLab的報導，網友「hikaribambi」11日在推特發文提到，自己的老公在亞馬遜上買了一隻「皺臉皮卡丘」娃娃，貨到拆開時，發現皮卡丘的臉剛好被塑膠封膜包緊緊，本來已經皺著眉頭、看起來很憂傷又苦悶的皮卡丘，看上去就像身陷「塑膠封膜困境」一樣，似乎顯得更加淒慘了，讓人看了都忍不住想趕快把封膜撕開，「救它出來」。

▲ 皺臉皮卡丘娃娃的表情與塑膠封膜意外搭，讓她笑翻 。 （圖／翻攝自hikaribambi推特）

「hikaribambi」表示，因為畫面實在太過完美和諧，她覺得要是就這麼撕開開封膜，恐怕會破壞了這其中的平衡，於是在和老公討論後，決定將這隻「皺臉皮卡丘」維持在未拆封狀態，就這樣用來展示，2人再另外買一隻來「拆封」。不過可惜的是，因為由於「皺臉皮卡丘」實在太受歡迎，網路上目前缺貨中，這讓2人實在是有點苦惱。

被困在塑膠包膜的「皺臉皮卡丘」照片上傳到推特後，立刻獲得網友熱烈迴響，短短幾天就獲得超過800次轉傳發、2000人按讚。網友紛紛留言，「哈哈哈這個表情配上包膜，實在太傳神了」、「原本只是憂傷，現在它看起來很痛苦，反而變得更可愛了」、「救救皮卡丘，它要窒息了哈哈。」

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