Formosa樂活盃彰化親子路跑　吸引3,300人報名參加

▲台塑集團總裁王文淵,，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

由台塑企業主辦的Formosa樂活盃路跑活動，今年「跑」到彰化八卦山地區，即將在24日，於台化公司彰化廠及「台塑生醫健康悠活館」盛大舉辦，本次路跑活動規劃老少咸宜的3公里樂活組，以及結合八卦山系充滿挑戰的17公里組，除了豐富的參加贈品外，現場還有歡樂的氣墊樂園及充滿地方特色的嘉年華園遊會，吸引將近3,300人報名參加。

台塑指出，這次的路跑路線結合彰化純樸的在地人文風情以及豐富的八卦山生態環境，其中，3公里路線行經台化彰化廠周邊及彰化師範大學校園，17公里路線則經過彰化具代表性的八卦大佛牌樓、軍機公園、139縣道及彰師大環校道路，途中偶有上下坡起伏，是一條頗具挑戰性的路線。

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且這次參賽民眾除可獲得運動排汗紀念T-Shirt、運動毛巾、完賽獎牌、證書及驚喜超值趣味扭蛋外，「台塑生醫健康悠活館」還特別為跑友準備豐富的二選一贈品，包括Dr's Formula洗髮精及沐浴精組，或是FORTE 台塑生醫超輕透水感防曬凝乳。

台塑更透露，本次Formosa樂活盃除規劃路跑活動外，還結合了大型氣墊主題樂園、嘉年華園遊會、特色大型扭蛋車、街頭藝人、啦啦隊及學生團體等各式特色演出，無論是否報名路跑的民眾皆可一同參與。

另外，台塑也說，嘉年華園遊會更集結了在地小農、周邊社區、特色胖卡餐車、芳苑海牛及台塑企業等各單位一同合作，攤位包括在地特色餐食、觀光工廠、夜市遊戲、手工藝達人及愛心公益市集等，多達61攤的特色園遊會，吃喝玩樂應有盡有。

