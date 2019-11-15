【黃寶慧】慧眼看天下／雙11再創新高　見證大陸消費新趨勢

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阿里巴巴2019天貓雙11全球狂歡節落幕，全天成交額達2684億人民幣，連續11年創高。淡江大學財金系聶建中教授在《慧眼看天下》節目中表示，雙11向全球展現即便在美中貿易帶來的負面衝擊下，中國大陸的消費實力依舊強勁。

雙11又可以說是1111，這個詞一開始源自中國大陸年輕人的潮流用語，把單身又稱為光棍，推崇以單身為榮，數字1又被當成光棍代表，進而衍生出11月11日的光棍節。不過2009年，淘寶和旗下天貓為首的業者將這一天行銷為網購節，採降價方式大促銷，鼓勵雖沒對象也要對自己好的單身男女給自己買禮物，藉此對應情人節傳統，之後其他電商也紛紛加入，幾年下來，光棍節已搖身轉變為全民瘋狂消費的日子，電商成交金額連年攀高。

而根據路透報導，今年雙11就帳面上數字來看，雖然創下新高，但在增速方面，卻如同先前市場預期放緩，僅有25.7%，顯示網購市場壓力越來越大。對此，聶建中則樂觀表示，對雙11商機仍正向看待。

聶建中指出，一開始雙11從單純網路電商的促銷活動，到現在演變為「現象化」的經濟活動，牽涉到的商業活動已經不僅僅是單純的網購，還包括智慧物流、行動支付等等。當然，相較於先前都是翻倍成長，這次相對放緩，僅增加25%，但成長曲線仍在上升階段，還是很看好雙11之後的表現。

▼更多專訪的內容，將會在11月16日晚間9時於《慧眼看天下》節目中完整播出。