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業者未幫外送員投勞保及勞退　勞保局：最快下周對業者開罰

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Foodpanda,外送員,外送（圖／免費圖庫pexels）

▲勞保局指出外送業者需幫外送員投保。（圖／免費圖庫pexels）

記者余弦妙／台北報導

近年來平台經濟興起，穿梭在大街小巷的平台外送員送餐的景象隨處可見，勞保局表示，平台外送員如果是受僱勞工，依規定應由其雇主申報加保及提繳勞工退休金，如果業者沒有依法加保的話，就會依勞保條例跟就業保險法相關規定裁罰。

勞保局表示，平台外送員如果是受僱勞工，依規定應由其雇主申報加保及提繳勞工退休金，但是，如果是無一定雇主或與平台業者間是承攬關係的自營作業者，可由本業或相關職業工會(如外送從業人員、食品雜貨運送、機車貨物運送等)加保。又若外送員的工作所在地確無相關職業工會，則可由各業工人聯合會申報加保，或自行籌組相關本業職業工會加保。

請繼續往下閱讀...

勞保局代理組長林秀襄表示，若是由職安署認定為僱傭關係後，業者就必須要為外送員投保勞保，不過目前職安署尚未把資料提供給勞保局。

林秀襄說，上次已被職安署認定為僱傭關係的5家業者，要把相關的詳細資料給投保單位，投保單位還要有陳述的時間，等陳述時間過後才會送往勞保局，接著跟勞保投保資料比對後，如果沒有加保的話就會依勞保條例跟就業保險法相關規定裁罰。

對此職安署署長鄒子廉表示，目前依照勞動檢查法施行細則21條，業者可以有10天的異議期，下周一（18日）將會陸續把公文送到地方政府，而勞保的相關裁罰也會在18日一併送往勞保局。
 

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