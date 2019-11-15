　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

力挺「5＋2」新創產業　金管會擬開放保險業聯貸放款

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會研擬開放保險業辦理外國中央政府、經濟合作發展組織公布的官方輸出信用保證機構提供保證或保險的放款業務。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為配合政府政策扶植5加2新創重點產業，金管會研擬開放保險業辦理外國中央政府、經濟合作發展組織（OECD）公布的官方輸出信用保證機構提供保證或保險的放款業務，保險公司應自行評估風險，以落實風險控管。

金管會近期將依據「保險業資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資管理辦法」第2條第6款規定發布相關令釋，保險業擔任聯合貸款案之參加行，除了目前已得辦理外國中央政府所設立信用保證機構提供保證的放款業務之外，新增經外國中央政府、經濟合作發展組織公布的官方輸出信用保證機構提供保證或保險的放款業務，並採事後查核方式辦理。

金管會保險局表示，保險業辦理上開放款業務應符合4項條件，首先是放款對象申請放款的用途，用於投資綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械、新農業及循環經濟等5加2新創重點產業。

第二，保險業應評估該外國中央政府財政狀況或該信用保證機構財務狀況，是否足以償付所擔保的債務，並應依國家地區別或機構別分別訂定對其風險承擔的限額，以落實風險控管作業。

第三，保險局指出，具正式保證或保險文件，在債務人不履行債務時，對該外國中央政府或該信用保證機構，可直接請求履行保證或保險責任。

第四，保險局也要求，在所擔保的貸款全數清償前，該外國中央政府或該信用保證機構保證或保險責任應為「無條件」且「不可撤銷」。

ET快訊
國民黨不分區名單／馬系、連系擠進前12　挺韓謝龍介越排越後面
Youtuber超野性吃海鮮竄紅　「手指敲碗」驚見SOS求救
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

力挺「5＋2」新創產業　金管會擬開放保險業聯貸放款

南山人壽今年前三季合併獲利387億元、年成長57%　資產總值逾4.8兆元

「不把業務員當同仁」南山人壽小股東怒斥公司　名為承攬關係卻當僱傭管理　

航班延誤收簡訊「理賠金自動匯進來」！明台產險攜手中華電信　買旅平險搭優惠漫遊

台灣每25人就有1人領重大傷病卡　專家建議靠1招避免拖垮經濟

金管會推「金融業去家族化」卻要面試尹崇堯？　律師投書點出尹衍樑、杜英宗3大錯誤

下周一正式上路！　銀行授信、存匯人員賣保單禁拿佣金

國泰產多收逾2000張保單保費等缺失　金管會祭出360萬罰單

【搞懂承攬僱傭】寧願每月被罰50萬　這家保險公司就是不幫員工提勞退

富邦人壽違法取得人力銀行求職者名單　金管會開罰480萬

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

老媽趕上班...二哈咬走襪子躲床底　大眼緊盯+超靈活走位：這是我的！

與群鯊共舞！入海尋世界最巨鯊魚 意外撞見「同類相殘」超罕見畫面

嘉義爸月賺2萬...攜兒女同擠髒床　小兄妹：想快點賺錢，有個房間！

威尼斯53年最大洪災淹1.87公尺　聖馬可廣場直接變「巨大湖泊」

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

力挺「5＋2」新創產業　金管會擬開放保險業聯貸放款

南山人壽今年前三季合併獲利387億元、年成長57%　資產總值逾4.8兆元

「不把業務員當同仁」南山人壽小股東怒斥公司　名為承攬關係卻當僱傭管理　

航班延誤收簡訊「理賠金自動匯進來」！明台產險攜手中華電信　買旅平險搭優惠漫遊

台灣每25人就有1人領重大傷病卡　專家建議靠1招避免拖垮經濟

金管會推「金融業去家族化」卻要面試尹崇堯？　律師投書點出尹衍樑、杜英宗3大錯誤

下周一正式上路！　銀行授信、存匯人員賣保單禁拿佣金

國泰產多收逾2000張保單保費等缺失　金管會祭出360萬罰單

【搞懂承攬僱傭】寧願每月被罰50萬　這家保險公司就是不幫員工提勞退

富邦人壽違法取得人力銀行求職者名單　金管會開罰480萬

香港公開賽／周天成大逆轉進8強　「把精神帶給香港一起加油」

12強／輸美國很難過　吳昇峰及張進德投捕搭檔還被藥檢

租屋哥搬到北部問「中和vs永和」？　在地人「秒選永和」：美食多又離台北近

8旬恆春民謠傳藝師陳英　獲教育部藝術教育貢獻獎

北檢反賄開鑼　瑞莎帶新住民首投族「繼續買票」口誤…嚇壞觀眾

恭喜彰化陳先生！寵物雲商店首抽iPhone11　獎落彰化中山店

韓國女車禍重傷感恩媽祖神蹟復原　她賣屋貸款建造慈母宮…顏清標來安座

他在雪地巧遇野生「三角鹿」！百萬分之一的機率

新北9戰警「全程穿制服」攻克斯巴達超級障礙賽

商業周刊／捷安特女董座專訪：曾經，覺得騎電動自行車很弱

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

保險熱門新聞

長照險也停售高層促快買　傳言國外再保公司打算收掉

下周一上路！銀行授信、存匯人員賣保單禁拿佣金

【搞懂承攬僱傭】寧願每月被罰50萬　這家保險公司不幫員工提勞退

富邦人壽違法取得人力銀行求職者名單　金管會開罰480萬

每25人就有1人重大傷病　這保障不可少

南山人壽小股東怒斥公司不把業務員當同仁　名為承攬卻當僱傭管理

儲蓄險將變貴…引爆絕版搶買！「明年只剩定存可以挑」

三商美邦失能照護終身險　榮獲「國家品牌玉山獎」首獎

國泰產多收2000張保單保費等缺失　金管會開罰360萬

產險業推「年繳旅平專案」繳費一次保障一整年

金管會推「金融業去家族化」還想面試尹衍樑兒？　

明台產險攜手中華電信　買旅平險搭優惠漫遊

「固定利率3%」終身壽險熱賣！逐漸取代利變型保單

南山人壽今年前三季合併獲利387億元　資產總值逾4.8兆元

更多熱門

相關新聞

數十億藥物排水中　引發健康問題

數十億藥物排水中　引發健康問題

經濟合作暨發展組織（OECD）14日提出一項報告表示，數十億劑量的抗生素、止痛藥和抗抑鬱藥品產生有害的殘留物，在流入淡水生態系統或是全球食物鏈後，帶來健康和環境上的風險。中國、印度、以色列、美國等地都已經透過水抽樣，檢測到極高濃度的藥品殘留。

兆豐前董座勝訴可回金融圈？金管會這樣說

兆豐前董座勝訴可回金融圈？金管會這樣說

星展銀裁撤全台ATM　金管會要求提配套

星展銀裁撤全台ATM　金管會要求提配套

1700上市櫃公司注意！出現3情況年報全都露

1700上市櫃公司注意！出現3情況年報全都露

金管會推「金融業去家族化」還想面試尹衍樑兒？　

金管會推「金融業去家族化」還想面試尹衍樑兒？　

關鍵字：

金管會保險局5加2產業風險風控OECD

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

母湯爆紅　光頭哥哥驚傳13日過世

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

中華2比3遭美國逆轉惜敗　晉級四強機會驟降

光頭哥哥病逝！4天前「最後身影」曝　粉絲淚崩

林志玲婚禮爆漏揪…「演藝圈大咖」不爽

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

挑戰好市多最雷神品！他崩潰：被吉也要說

Tony獨帶Lucy飛美　婆婆看不下去

她回家驚見「母親氣絕疊外公屍塊上」1月後兇手死在衣櫥

中壢11歲弟擺攤1hr完售！他看全程：懂事到讓人心酸

默默後援光頭哥哥！　張家兄弟「低調做善事」暖炸

國民黨不分區立委　夢幻隊名單曝

Uniqlo「童貞殺」！正妹實穿掀裙：會常穿♥

蘋果即將發表最便宜新iPhone！　具3D感測功能的iPad Pro也傳推出

軍人撿屍無套2回　長腿妹醒來他竟想再1次：還要～

更多

最夯影音

更多
竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小
港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面