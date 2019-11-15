「狗衰老計劃」徵1萬隻狗減緩衰老　從實驗狗找人類增壽方法

▲「狗衰老計劃」探討藥物的使用，對狗以及人壽命上的影響。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

「狗衰老計劃」（The Dog Aging Project, DAP）目前正在召集1萬隻小狗，希望美國各地寵物主人主動讓家中幼犬參加，並測試一種可以減緩衰老的藥丸，透過追蹤牠們的健康狀態，希望能將資訊轉換連結到人體身上，找出讓人類長壽的方式。

狗衰老計劃是華盛頓大學（University of Washington）和德州農工大學（Texas A&M University）的合作項目，透過收集DNA樣本、腸道微生物、獸醫紀錄和一些食物和步行的基本資料，再將狗分為「對照組」和「實驗組」，給其中500隻食用可以減緩衰老過程的藥丸，研究有關狗和人類衰老之間的連結。

華盛頓大學醫學院主任普羅米斯洛（Daniel Promislow）表示，「我們得到的內容可能會對狗有利，並且有轉換到人體上運用的巨大潛力，像是如果在狗的身上找到癌症的遺傳物質，就可以在人體中也進行搜索。」

根據美聯社報導，此項計劃14日在德州奧斯汀的一次科學會議上正式啟動，為期5年共花費2300萬美元（約台幣7億元）。美國國家老齡化研究中心（The National Institute on Aging）副主任伯納德（Dr. Marie Bernard）博士說，因為狗與人共享環境，且狗的壽命較短，能夠快獲得有利數據進行研究。

▲寵物主人可以到「The Dog Aging Project」網站提名自己的愛犬。（圖／取自The Dog Aging Project官網）

計劃研究人員表示，很多主人很積極的填寫調查表，發送紀錄並繳交幼犬大便進行分析。很多主人認為，這有助於讓所有狗的性命拉長，即使不會直接幫助自己的寵物。但也有寵物主人表示，不會想要參與這項計劃，讓狗健康的衰老死亡才是最佳的範例。

寵物的主人都可以在Dog Aging Project的網站幫自己的愛犬提名，不論年齡和體型大小，純種還是雜種狗，通通都可以參加。