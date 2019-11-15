19小時倫敦到雪梨「連看2次日出」　波音787-9飛1.8萬公里創紀錄

實習記者曾筠淇／綜合報導

澳洲航空（Qantas）試飛了全新的波音787-9 「夢幻客機」（Dreamliner），且只用了100公噸的噴氣燃料，就從英國倫敦飛到澳洲雪梨，它在短短的19小時19分鐘內，飛了長達1萬7800公里，創下兩項世界紀錄。同時，波音787-9 「夢幻客機」也因為在一天之內就飛到另一處，所以還能看到第2次日出。

據美國CNN報導，波音787-9 「夢幻客機」在週四上午6時，從倫敦希思羅機場（Heathrow）起飛，航班飛越了德國、俄羅斯、波蘭、白俄羅斯、哈薩克和中國，同時也行經菲律賓及印尼南部，最後則是到達澳洲雪梨，一共花了19小時19分鐘。

▲波音787-9從倫敦飛往雪梨，來得及看2次日出。（圖／路透）

波音787-9 「夢幻客機」此次飛行時間僅19小時19分鐘，創下了兩項世界紀錄，其一是超過了去（2018）年新加坡航空（Singapore）從紐約飛至新加坡的紀錄；其二則是創下澳航自己的紀錄，超過了從紐約甘迺迪機場（John F. Kennedy）到雪梨的另一場試飛。

波音787-9 「夢幻客機」這次的飛行，不但只花了19小時19分鐘，距離還長達1萬7800公里，而且還只仰賴100公噸的噴氣燃料，不管是距離或續航力，都已成為商業航空公司的最高紀錄。此外，因為只花了短短19小時就從倫敦飛往雪梨，所以還能分別欣賞到當地的日出。

波音787-9 「夢幻客機」的載客量可達256人，但此次飛行僅載了約50人，其中還包含了由海倫.崔娜里（Helen Trenerry）上尉領導的4名飛行員。

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