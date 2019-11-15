國民黨批：蔡政府沾光中華隊　3年來體育改革打假球

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對世界12強棒球賽，中華隊擊敗韓國，國民黨表示，「當中華隊在國外爭光、當體壇台灣之光揚名海外，究竟政府為體育發展做了些什麼？還是反而成為選手的阻礙？」蔡政府在體育經費倍增、鼓勵企業投資、選手職涯照顧都沒做到，蔡政府根本是個體育政策「跳票王」，在體育改革上「打假球」。

國民黨指出，國民黨透過影片了解青年心聲，並邀請中華民國足球協會前秘書長陳威任、韓國瑜競選總部策略小組成員謝國樑、國民黨全國青工總會長林杏兒等人，希望政府提出具體作為以照顧體育人才。

國民黨提到，國民黨傾聽實際從事體育訓練的學生與學者心聲，了解他們對體育政策的看法，他們希望政府能建立完善的教練制度、把場地建立好，同時對各種運動項目發展都能均衡且一視同仁；同時，也期望除了在培育國手之外，更要推廣基層運動，這與國民黨總統參選人韓國瑜提出的「植基拔尖計畫」不謀而合。

國民黨提及，現場同時也對蔡英文政府3年執政的體育政策做一個總體檢，體育經費倍增沒做到、鼓勵企業投資看不到、選手職涯照顧做不到，蔡英文政府根本是個體育政策「跳票王」！同時蔡英文任內體育改革打假球、東奧正名打假球、體育政策也打假球，根本是只顧爭權奪位，而不顧選手權益。

國民黨還說，對比韓蔡體育政見，韓國瑜提出「植基拔尖計畫」與「優秀運動員終身保障」等規劃，才真正完整而務實，且能回應體育界人士的需求！國民黨會繼續貼近年輕人的心聲，之後也會陸續對蔡英文政府的青年政策提出針砭，以具體作為傾聽青年、了解青年、支持青年。

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