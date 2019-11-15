4公尺長巨鱷突然衝出叼走妹妹！　15歲哥勇敢砸石頭救了她

▲妹妹遭鱷魚咬住小腿，幸好哥哥及時相救。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

菲律賓一名15歲少年和12歲妹妹過橋時，對方遭突然衝出的一條巨鱷咬住腿部，試圖想要把人拖入水中，情急之下他拼命朝鱷魚丟擲石頭，最後成功從鱷魚口中救出妹妹。

居住在菲律賓南部巴拉望島(Palawan)的12歲女童海娜(Haina Lisa Jose Habi)，8日和15歲哥哥哈希姆(Hashim)行經一竹製的小橋要過溪，對方先抵達對岸時，還在橋上的她不小心跌到竹橋縫隙中，突然遭一條長約4公尺的鱷魚攻擊，差點被拉到橋下，嚇得當場放聲大叫。

哈希姆發現妹妹生命受到威脅，立刻勇敢衝回橋上，拼命朝鱷魚丟擲石頭，最後終於讓鱷魚鬆口離開。右腳嚴重受傷的海娜後來被送醫院治療，坦承看到鱷魚撲向她時以為自己死定了，「鱷魚比我還大隻，我很害怕，不知該怎麼辦就哭了，我看到牠的利牙和大嘴，幸好哈希姆救了我，我愛他，他救了我的命」。

哈希姆則表示，當時他以為妹妹只是摔倒，沒想到竟然是被鱷魚咬住，所以他立即跑去抓住對方。為了防止再度發生類似事件，巴拉巴克市(Balabac)警方目前正在追捕那隻鱷魚，並提醒民眾最近穿越河流時要格外小心，「鱷魚對居民造成了威脅，幸好哥哥很勇敢，小女孩才能幸運逃脫。」

Haina Lisa Jose Habi, 12, mengalami luka yang dalam pada kaki kanannya namun dilaporkan stabil.https://t.co/YwjJJciUHs — Sinar Harian (@SinarOnline) November 15, 2019

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