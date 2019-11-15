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川普批《華盛頓郵報》　亞馬遜失去3056億元合約控訴：有明顯偏見

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▲亞馬遜。（圖／路透）

▲亞馬遜認為合約的競爭並不公平，進而提出抗議。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國國防部在上（10）月25日確定與微軟合作，並簽訂價值高達100億美元（約新台幣3056億元）的JEDI雲端運算服務合約。被外界認為較具優勢的亞馬遜在失了大筆訂單後，認為此次並非公平競爭，而是川普在背後操刀，存心讓亞馬遜落選。

綜合外媒報導，在JEDI雲端運算服務合約的競爭中，亞馬遜一直被認為較有勝算，且根據美國高德納（Gartner）諮詢公司的說法，亞馬遜早在十多年前就開創了雲端運算業務，還擁有了市場48%的份額，與此次獲勝者「微軟」的15.5%相比，確實有些出乎意料。

美國總統川普在先前就公開表示過，其他的大公司同樣也有機會簽訂這份合約，不過，他也曾公開批評《華盛頓郵報》的大股東傑夫.貝佐斯（Jeff Bezos），指責對方傳播「假新聞」，而傑夫.貝佐斯同為亞馬遜公司的CEO ，這更讓公平性遭到質疑。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

前國防部部長吉姆.馬蒂斯（Jim Mattis）也曾提到，川普確實想將合約交給另一家公司，然而總統干預合約的授予是不適當的。

亞馬遜發言人德魯.赫登納（Drew Herdener）表示，「政府和民選領導人以不受政治影響的方式客觀進行採購是最重要的，但在JEDI評估的過程中，有許多方面都存在明顯缺陷、錯誤和偏見。」特別是亞馬遜不但擁有豐富的經驗，還具有提供美國軍方所需關鍵技術的資格，同時也致力於支持國防部的現代化工作，如今卻落選，因此才會提出抗議。

維德布什證券（Wedbush Securities）董事丹尼爾.艾夫斯（Daniel Ives）則認為，因為JEDI的交易太過重要，因此亞馬遜的抗議是可以預料的，不過就算如此，也不太可能改變競標結果，因為「這是國防部歷年來審查最嚴格的合約」。

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